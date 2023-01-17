خليجي 25: العراق وعُمان.. «نهائي جديد»

معتصم عبدالله (دبي)

يجمع نهائي بطولة «خليجي 25» المرتقب، بين منتخبي العراق وعُمان مساء غد على استاد البصرة الدولي «جنوب العراق»، في أول مواجهة بين «أسود الرافدين» و«الأحمر» على اللقب منذ أول نسخة لبطولات كأس الخليج في البحرين 1970.

ونجح منتخب عُمان في العبور إلى النهائي، بعد فوزه على البحرين حاملة اللقب 1-0، وشهدت المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي، فوز العراق المضيف على قطر 2-1 على استاد البصرة الدولي، لتعيد مباراة النهائي المرتقب سيناريو الافتتاح بين المنتخبين، والذي حُسم بالتعادل السلبي على ملعب البصرة.

وجاء تأهل العراق وعُمان إلى الدور قبل النهائي، بعدما تصدر الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مع عُمان 0-0 ثم فاز على السعودية 2-0 وعلى اليمن 5-0، فيما حصل منتخب عُمان على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط أيضاً من ثلاث مباريات، بعدما تعادل مع العراق 0-0 وفاز على اليمن 3-2 وعلى السعودية 2-1.

وتمثل مباراة «الخميس» المرتقبة، النهائي الثاني لمنتخب العراق منذ اعتماد نظام المجموعتين في «خليجي 17» بقطر 2004، حيث خاض «أسود الرافدين» النهائي الأول أمام الإمارات في «خليجي 21» بالبحرين 2013، واكتفى وقتها بالوصافة بالخسارة أمام «الأبيض» 1-2.

ويملك العراق في سجله ثلاثة ألقاب، بداية بـ «خليجي 5» والتي استضافتها العراق 1979، و«خليجي 7» في عمان 1984، و«خليجي 9 بالسعودية» 1988 كآخر إنجاز.

في المقابل، يعد النهائي المرتقب، الخامس لمنتخب عُمان منذ أول نسخة 2004 «الوصيف» بالخسارة أمام قطر بركلات الترجيح 4-5، و2007 «الوصيف» بالخسارة أمام الإمارات 0-1 في النهائي، و«خليجي 19» في مسقط عام 2009 «البطل» بالفوز على السعودية في النهائي بركلات الترجيح 6-5، و«خليجي 23» في الكويت 2017 بالفوز على الإمارات في النهائي بركلات الترجيح 5-4.

واعتمدت «كأس الخليج» منذ نسختها الأولى في البحرين 1970 وحتى «خليجي 16» بالسعودية 2003، على نظام المجموعة الواحدة، حيث يواجه كل منتخب من السبعة المنتخب الآخر، وكانت تقام كل عامين أو 3 أعوام، مع بعض الاستثناءات عندما كانت تقام مباراة نهائية.

وجرى بداية من نسخة «خليجي 17»، والتي استضافتها قطر في 2004، تغيير النظام إلى نظام المجموعتين والدور نصف النهائي والمباراة النهائية، بالتزامن مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 8 بانضمام اليمن وعودة العراق بعد غياب.