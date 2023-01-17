«أبوظبي للجولف» تشهد مواجهات قوية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، عن انطلاق أولى بطولات هذا العام من سلسلة رولكس، بعد غد «الخميس»، ضمن جولة دي بي وورلد 2023، على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس للمرة الثانية على التوالي.

وتُقام البطولة بمشاركة أبرز النجوم من حاملي اللقب السابقين وهم تومي فليتوود، الفائز بالبطولة لعامي 2017 و2018، وشين لوري، حامل لقب البطولة لعام 2019، إذ مثل كلاً النجمين بريطانيا العظمى وأيرلندا في بطولة هيرو كاب التي أُقيمت الأسبوع الماضي على ملعب نادي أبوظبي للجولف في أبوظبي

وتعد بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف الفعالية الافتتاحية لموسم سلسلة رولكس، والتي تضم خمس بطولات مميزة ضمن جولة موانئ دبي العالمية في لعام 2023، ولا تقل قيمة جوائز الواحدة منها عن 9 ملايين دولار.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نشعر جميعنا بالفخر لعودة أولى بطولات سلسلة رولكس إلى ملعب ياس لينكس للعام الثاني على التوالي، ويسرنا الترحيب بتشكيلة النجوم العالميين الذين يعودون للمنافسة على أرض هذا الملعب المذهل من جديد، فضلاً عن منح النجوم المحليين الفرصة لخوض المنافسات مع نخبة من أهم نجوم الجولف العالميين.

وأكد العواني التزام مجلس أبوظبي الرياضي بنشر لعبة الجولف، من خلال استضافة البطولات المرموقة، متمنياً عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة والمنافسة، ومشيراً إلى أن الجميع مدعو للاستمتاع بمختلف الفعاليات التي تقام على هامش البطولة.

ويصبح النجم الإنجليزي فليتوود ثاني لاعب في تاريخ البطولة يفوز باللقب لثلاث مرات منفصلة في حال حصوله على اللقب هذا الأسبوع، بينما يسعى الأيرلندي لوري إلى الحصول على لقبه الثالث في سلسلة رولكس، بعد فوزه في بطولة أبوظبي لعام 2019، ونجاحه الذي لا يُنسى العام الماضي في بطولة BMW PGA.

وقال النجم الإنجليزي تومي فليتوود: دائماً ما تكون بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف ضمن خططنا في بداية كل عام، إنه مكان مثالي حقاً لبداية الموسم من حيث الطقس الرائع، والتنظيم المتميز للبطولة، والموقع الاستثنائي،

وتمثل البطولة عودة ممتازة للعب قبل المشاركة في كأس رايدر في وقت لاحق من العام، إذ تمثل المنافسة فرصة لمعرفة الجوانب التي قد نكون قادرين على تحسينها خلال هذا الأسبوع.

وينضم للمنافسة في ملعب ياس لينكس ممثلو فريق بريطانيا العظمى وأيرلندا بأكمله الذين شاركوا الأسبوع الماضي في بطولة هيرو كاب، بينما يُسجل شيموس باور ظهوره الأول في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، إلى جانب سيب ستراكا في البطولة للمرة الأولى، بعد أن حقق أول ألقابه في جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين في بطولة هوندا كلاسيك العام الماضي.

ويشارك توماس بيترز حامل لقب بطولة إتش إس بي سي أبوظبي للجولف العام الماضي، بعد أن تغلب على مجموعة من ألمع نجوم اللعبة من خلال أداء مثالي تميز بالاتزان والهدوء ليفوز بفارق ضربة واحدة ويصبح بذلك أول بلجيكي يفوز بإحدى جولات سلسلة رولكس للجولف.

وتنطلق منافسات البطولة بين 19 و22 يناير 2023، حيث تستضيف قرية البطولة باقة متنوعة من العروض الموسيقية، واستعراضات ضربات الجولف المتميّزة، والأنشطة المناسبة لجميع أفراد العائلة.