الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مونشنجلادباخ إلى البايرن: «العرض مرفوض»!

مونشنجلادباخ إلى البايرن: «العرض مرفوض»!
17 يناير 2023 19:30

 
برلين (د ب أ) 

ذكرت تقارير إخبارية أن بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، رفض عرضاً آخر من بايرن ميونيخ لضم الحارس يان سومر. وكشفت صحيفة «بيلد» الألمانية وشبكة «سكاي» التلفزيونية أن بايرن ميونيخ، الذي يفتقد جهود حارسه الأساسي مانويل نوير حتى نهاية الموسم، بسبب إصابته بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج، عرض ثمانية ملايين يورو «7ر8 مليون دولار»، إضافة إلى مليون يورو مكافآت محتملة نظير الحصول على خدمات السويسري الدولي سومر «34 عاماً». وتجدر الإشارة إلى أن عقد سومر مع مونشنجلادباخ ينتهي في يونيو المقبل. 

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ في تصريحاته للصحفيين، دون ذكر أسماء: «سنتخذ قراراً بهدوء، سنفكر بعناية في الحل الصحيح». 

أخبار ذات صلة
بسبب نوبل البايرن يحول تركيزه إلى سومر
دورتموند يمنح موكوكو المهلة الأخيرة

ويضم بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني «بوندسليجا»، حارس مرمى واحد فقط يملك الخبرة التي تؤهله لتعويض غياب نوير، وهو سفن أولريش.
وكان وكيل حارس المرمى ألكسندر نوبل المعار من بايرن ميونيخ إلى موناكو الفرنسي، قد أعلن أن الحارس لن يعود إلى بايرن في يناير الجاري.
وفي حالة نجاح صفقة انتقال سومر من مونشنجلادباخ إلى بايرن، يعد يوناس أوملين حارس مرمى مونبلييه الفرنسي مرشحا لخلافته في مونشنجلادباخ، لكن التكلفة الكبيرة لصفقة أوملين قد تشكل عائقاً. 

ويستأنف بايرن ميونيخ مشواره في البوندسليجا بعد نهاية الإجازة الشتوية للمسابقة، بمواجهة لايبزج يوم الجمعة المقبل، بينما يلتقي مونشنجلادباخ مع باير ليفركوزن يوم الأحد.

الدوري الألماني
البوندسليجا
مونشنجلادباخ
بايرن ميونيخ
مانويل نوير
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©