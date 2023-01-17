«فورمولا 2023» ينتهي في أبوظبي 26 نوفمبر



باريس (أ ف ب)



أعلنت بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، أن موسم 2023 يتألف من 23 سباقاً، وبالتالي لن يكون هناك بديل لجائزة الصين الكبرى التي أُلغيت بداعي جائحة «كوفيد-19».

وكان من المتوقع أن تتألف البطولة من 24 سباقاً هذا العام، لكنها تضم 23 جائزة، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي: يمكن لـ «الفورمولا-1» أن تؤكد أن موسم 2023 يتألف من 23 سباقاً، هذا يعني أن الموسم يبدأ مع سباق جائزة البحرين الكبرى في 5 مارس وينتهي في أبوظبي في 26 نوفمبر، مع انضمام جائزة لاس فيجاس الكبرى الجديدة إلى «الروزنامة» قبل أسبوع من نهاية الموسم.

وكان من المقرر إقامة جائزة الصين الكبرى في شنغهاي في 16 أبريل، ولكنها ألغيت في ديسمبر الماضي بسبب الصعوبات المستمرة المتعلقة بـ«كوفيد-19».

وكان من المقرر أن يقوم المنظمون بتقييم الخيارات البديلة لاستبدال الثغرة في «روزنامة 2023» لتتألف من 24 سباقاً.

يترك غياب جائزة الصين للموسم الرابع على التوالي منذ بداية الوباء، فجوة بين سباق أستراليا في 2 أبريل وأذربيجان في 30 منه.