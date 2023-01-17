«روماني» يدير نهائي «خليجي 25»



البصرة (الاتحاد)

يدير الحكم الروماني كوفاكس ستيفان مباراة العراق وعُمان التي تقام باستاد البصرة الدولي، في نهائي «خليج 25» لكرة القدم، وتنطلق في الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل، ويساعده ماريتيمو فاسيلي وآراتين ميهاي، بجانب الحكم الرابع سلمان الفلاحي، والحكم الخامس زاهر الشمري.

ويتولى الحكم الفرنسي جيريمي بينارد، «تقنية الفيديو» في النهائي المرتقب ويساعده المغربي رضوان جيد والسعودي عبد الله الشهري، على أن يكون البحريني خليفة الدوسري مقيماً للحكام.

المعروف أن «أسود الرافدين» بلغ المباراة الختامية بعد فوزه 2-1 على قطر، أما عُمان فتأهل على حساب البحرين بهدف.