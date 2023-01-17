«7» يصطاد الذهب في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

مصطفى الديب (أبوظبي)



حلق الصقر «7» لـ«إم 7» بذهبية شوط الرمز للجير شاهين - فرخ فئة أصحاب السمو الشيوخ، في منافسات اليوم الثاني من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي انطلقت أمس بميدان الفلاح، وينظمها نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون وتحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

وحصل البطل على 250 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل الصقر «86» لـ«أف 3 كي» وصيفاً في هذا الشوط، وجاء ثالثاً «176» لـ«إم 7».

وشهد اليوم الثاني من المسابقة، إقامة سبعة أشواط، خمسة في منافسات أصحاب السمو الشيوخ وشوطين للعامة هواة.

وأسفرت منافسات اليوم عن تحليق الصقر «59» لـ«أف 3 كي» بذهبية الشوط الأول لفئة الجير شاهين - فرخ لأصحاب السمو الشيوخ، وبفارق أقل من جزء من الثانية حل «223» لـ«أف 3» وصيفاً، وجاء ثالثاً «بي 26»، فيما فاز الصقر «أس 99» لصقور الظفرة 1بمنافسات الشوط الثاني للفئة نفسها، وحل ثانياً «277» لـ«أف 3»، واحتل المركز الثالث «أس 38» لـ«أف 3 أس».

وفي شوط الجير شاهين - جرناس لفئة أصحاب السمو الشيوخ، حلق بذهبيته الصقر «أس 81» لصقور الظفرة 1، وتبعه «مذهل» و«أس 92»، وفي الشوط الثاني للفئة نفسها حصد الصقر «أس 26» لصقور الظفرة 1 الميدالية الذهبية، وتبعه «رماح» و«أس 82» لصقور الظفرة1.

واختتمت منافسات اليوم الثاني، بإقامة شوطين لفئة العامة هواة، وأسفرت نتائجهما عن تتويج الصقر «إيه2» لعبد الله حمد علي الكتبي، بذهبية الشوط النهائي للجير شاهين - فرخ فئة العامة هواة، وحل ثانياً مترف لناصر محمد صبيح الكعبي، وجاء ثالثاً الوسمي لأحمد راشد سعيد بن سرود المنصوري.

أما ذهبية الشوط النهائي لفئة الجير شاهين - جرناس، فقد ذهبت إلى 26 لأحمد حمد بن الشيخ مجرن الكتبي، وحل ثانياً الميهم لحمد عبد الله المريخي، وثالثاً جاء 64 لسيف راشد خميس حمد المزروعي.

وتتواصل غداً منافسات البطولة الأكبر في تاريخ الصيد بالصقور، حيث تقام خمسة أشواط لفئة أصحاب السمو الشيوخ للجير قرموشة - فرخ منها شوط الرمز، فضلاً عن إقامة شوطين للعامة هواة للجير قرموشة - فرخ والجير قرموشة - جرناس.