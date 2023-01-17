الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«7» يصطاد الذهب في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«7» يصطاد الذهب في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
17 يناير 2023 17:05

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
شركتان من كوريا تنضمان لمنظومة الأعمال في أبوظبي
حوار أبوظبي للفضاء يستضيف جلسة عن ازدحام المدارات الأرضية المنخفضة


حلق الصقر «7» لـ«إم 7» بذهبية شوط الرمز للجير شاهين - فرخ فئة أصحاب السمو الشيوخ، في منافسات اليوم الثاني من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي انطلقت أمس بميدان الفلاح، وينظمها نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون وتحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي.
وحصل البطل على 250 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل الصقر «86» لـ«أف 3 كي» وصيفاً في هذا الشوط، وجاء ثالثاً «176» لـ«إم 7».
وشهد اليوم الثاني من المسابقة، إقامة سبعة أشواط، خمسة في منافسات أصحاب السمو الشيوخ وشوطين للعامة هواة.
وأسفرت منافسات اليوم عن تحليق الصقر «59» لـ«أف 3 كي» بذهبية الشوط الأول لفئة الجير شاهين - فرخ لأصحاب السمو الشيوخ، وبفارق أقل من جزء من الثانية حل «223» لـ«أف 3» وصيفاً، وجاء ثالثاً «بي 26»، فيما فاز الصقر «أس 99» لصقور الظفرة 1بمنافسات الشوط الثاني للفئة نفسها، وحل ثانياً «277» لـ«أف 3»، واحتل المركز الثالث «أس 38» لـ«أف 3 أس».
وفي شوط الجير شاهين - جرناس لفئة أصحاب السمو الشيوخ، حلق بذهبيته الصقر «أس 81» لصقور الظفرة 1، وتبعه «مذهل» و«أس 92»، وفي الشوط الثاني للفئة نفسها حصد الصقر «أس 26» لصقور الظفرة 1 الميدالية الذهبية، وتبعه «رماح» و«أس 82» لصقور الظفرة1.
واختتمت منافسات اليوم الثاني، بإقامة شوطين لفئة العامة هواة، وأسفرت نتائجهما عن تتويج الصقر «إيه2» لعبد الله حمد علي الكتبي، بذهبية الشوط النهائي للجير شاهين - فرخ فئة العامة هواة، وحل ثانياً مترف لناصر محمد صبيح الكعبي، وجاء ثالثاً الوسمي لأحمد راشد سعيد بن سرود المنصوري.
أما ذهبية الشوط النهائي لفئة الجير شاهين - جرناس، فقد ذهبت إلى 26 لأحمد حمد بن الشيخ مجرن الكتبي، وحل ثانياً الميهم لحمد عبد الله المريخي، وثالثاً جاء 64 لسيف راشد خميس حمد المزروعي.
وتتواصل غداً منافسات البطولة الأكبر في تاريخ الصيد بالصقور، حيث تقام خمسة أشواط لفئة أصحاب السمو الشيوخ للجير قرموشة - فرخ منها شوط الرمز، فضلاً عن إقامة شوطين للعامة هواة للجير قرموشة - فرخ والجير قرموشة - جرناس.

 

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
نادي أبوظبي للصقارين
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©