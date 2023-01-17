«الرئاسة» على صدارة «الحول» و«الزمول» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

أنهت هجن أصحاب السمو الشيوخ مساء اليوم، مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وذلك من خلال إقامة 13 شوطاً في سن الحول والزمول لمسافة 8 كم.

وواصل شعار هجن العاصفة التألق من خلال الأشواط الرئيسية، ونجح في حصد صدارة الشوط الرئيسي للحول عن طريق «الشاهينية»، التي قادها غياث الهلالي لصدارة بزمن وقدره 12:14:4 دقائق.

ونجحت هجن الرئاسة في السيطرة على قمة التحدي الرئيسي للزمول، وذلك بعد أن قاد المضمر حمد سعد قذلة الأحبابي، «شاهين» إلى المركز الأول، بتوقيت وقدره 12:46:2 دقائق.

كما تألق شعار هجن الرئاسة من خلال الشوط الثالث للحول، والذي قاد من خلاله محمد زيتون المهيري «الشاهينية» إلى الصدارة بزمن بلغ 12:17:7 دقائق.

وعادت هجن العاصفة لاصطياد ناموس الشوط الرابع للحول، وذلك عندما تمكن غياث الهلالي من قيادة «الشاهينية» في توقيت وقدره 12:27:6 دقائق.

وتألقت هجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مشاركتها في منافسات الحول والزمول، التي أقيمت صباح اليوم ضمن المهرجان، لمسافة 8 كم، بمشاركة كبيرة من جانب مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

وقاد المضمر المميز لهجن الرئاسة محمد زيتون المهيري، «الشاهينية» لصدارة الشوط الرئيسي للحول بزمن وقدره 12:31:3 دقائق.

وأضاف المضمر المجازف النقطة الثانية لشعار هجن الرئاسة بواسطة «شاهين»، الذي كسب قمة الشوط الرئيسي للزمول بتوقيت بلغ 12:49:6 دقائق.

وعاد ذات المضمر ليكسب الشوط الثالث للحول عن طريق «الشاهينية»، التي قطعت مسافة السباق في زمن وقدره 12:24:6 دقائق.

وتمكن المضمر الظافر علي جميل الوهيبي من الفوز في رابع الأشواط للحول بعد أن قدم «هملولة» على الصدارة مسجلة توقيتاً بلغ 12:32:7 دقائق.

وبلغ التوقيت الافضل في جميع الأشواط 12:23:3 دقائق، حققته «الكايدة»، لهجن سيح السلم تحت قيادة المضمر سيف بن عمير العميمي الفائزة بصدارة الشوط الثامن للحول.

وتتجه الأنظار ظهرغدٍ «الأربعاء»، إلى أهم الرموز فيال مهرجان، وستقام 6 أشواط لهجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، تتنافس من خلالها الشعارات على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح وثلاثة ملايين درهم، وسيف ولي عهد دبي للإنتاج ومليوني درهم، وخنجر الزمول للإنتاج و1.5 مليون درهم، وخنجر الزمول المحليات و1.5 مليون درهم، بالإضافة إلى خنجر الزمول المفتوح ومليوني درهم، بينما تتنافس الحول المحليات على الشداد ومليوني درهم.