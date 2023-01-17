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المدني: لقب «دولية الشارقة للطيران» بداية الإنجازات السعودية

المدني: لقب «دولية الشارقة للطيران» بداية الإنجازات السعودية
17 يناير 2023 18:00

دبي (الاتحاد)
وجه الاتحاد السعودي للطيران الشراعي التهنئة إلى نظيره الإماراتي للرياضات الجوية واللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الدولية الرابعة للطيران الشراعي برئاسة نصر النيادي، على النجاحات التي حققتها البطولة فنياً وتنظيمياً، ووجه الشكر إلى المسؤولين عن الحدث لحسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الرائع للحدث الذي يدعم ممارسي رياضة الطيران الشراعي في منطقة الخليج.
وقال المهندس حسام الدين بن صالح المدني رئيس الاتحاد السعودي للطيران الشراعي: أي نجاح لأي اتحاد خليجي هو نجاح لكل دول التعاون ويسهم في تطوير اللعبة بالمنطقة وكلي فخر واعتزاز بتحقيق منتخبنا السعودي للطيران الشراعي المركز الأول في البطولة على مستوى الفرق مما يجعلنا متحمسين للبطولات المقبلة، خصوصاً أن هذه أول بطولة خلال سنة 2023، وهذا سيكون دافعاً قوياً للرياضيين وللفريق الإداري في الاتحاد السعودي للطيران الشراعي، ونشكر كل من يقف خلف المنتخب ويدعمه مادياً أو معنوياً.

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