زفيريف إلى الدور الثاني في أستراليا بـ «فوز صعب»!

ملبورن (د ب أ)

صعد نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف إلى الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما حقق انتصاراً صعباً أمام البيروفي خوان بابلو فارياس، وتغلب عليه 4-6 و6-1 و5-7 و7-6 (7-3) و6-4 اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الأول.

وتأهل البطل الأولمبي زفيريف (25 عاماً) بذلك إلى الدور الثاني في بطولة أستراليا للمرة السابعة على التوالي، وأصبح أول لاعب ألماني يتأهل للدور الثاني خلال النسخة الحالية من أولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم.

وغاب زفيريف عن الملاعب طوال سبعة أشهر ونصف الشهر بعد تعرضه لإصابة خطيرة في القدم خلال مباراته بالدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، وقد بدا متأثراً بشكل واضح بغيابه عن أجواء المباريات لفترة طويلة.

وقدم زفيريف أداء ضعيفاً خلال المجموعة الأولى من المباراة، لكن مستواه تحسن على الملعب الصلب وفاز بالمجموعة الثانية قبل أن يخسر المجموعة الثالثة، ليعود فارياس إلى المباراة بقوة، وارتكب زفيريف أخطاء وافتقد التركيز شيئاً ما، لكنه عاد في الوقت المناسب وحسم المباراة لصالحه في النهاية بعد منافسة استمرت لأكثر من أربع ساعات في أولى مبارياته بالبطولة التي وصل إلى الدور قبل النهائي بها في نسخة 2020.

وحالف الحظ زفيريف في إقامة المباراة على ملعب «مارجريت كورت أرينا» المغطى مكيف الهواء، فقد توقف اللعب على الملاعب المفتوحة لنحو ثلاث ساعات بسبب درجات الحرارة العالية.