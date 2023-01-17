العين يمدد عقد لابا إلى 2026



معتز الشامي (دبي)



جددت شركة الكرة بنادي العين عقد التوجولي لابا كودجو لمدة موسمين، ليستمر اللاعب مع «الزعيم» إلى «صيف 2026»، مع خيار التمديد لموسم إضافي لاحقاً قبل نهاية عقده، بما يجعل لابا عيناوياً لمدة 3 مواسم قادمة على الأقل، في ظل سياسة الاستقرار الفني والإداري التي تطبقها «قلعة البنفسج»، بهدف السعي للمنافسة على لقب دوري الأبطال الذي يشارك فيه «الزعيم» ممثلاً لكرة الإمارات، بصفته بطلاً للدوري، وذلك في «النسخة الجديدة» التي تنطلق خلال سبتمبر المقبل.

ومن جانبه، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس شركة العين للاستثمار، بخطوة التجديد للاعب لابا، موضحاً أن إدارة النادي تمسكت باستمراره لأطول فترة، لأنه لاعب متميز ومثالي.

وأضاف: لابا مستمر معنا لأطول فترة، وهو نموذج مثالي للاعب المحترف والعاشق لقميص «البنفسج»، كما يعتبر قدوة للأجيال الصاعدة والنشء في نادي العين، لذلك حرصنا على أن يكون مستمراً في الفريق، حتى تتعلم منه الأجيال الشابة الحالية والقادمة في مسيرة الفريق، خلال وجوده هدافاً متميزاً في تشكيلة «الزعيم».

وقال لابا سعيد بوجوده ضمن أسرة «الزعيم»، ويتمسك بإنهاء مسيرته مع «البنفسج»، حيث إن العين يُعرف بأنه أسرة واحدة كبيرة، ويشعر فيه الجميع بذلك، وتلك الأجواء التي تتوافر في العين، يصعب تكرارها أو وجودها في أندية كثيرة، وبالتالي يتمسك اللاعب بأن يكمل مسيرته، ليس لنهاية عقده فقط، ولكن لحين اعتزاله بين جدران العين.

وأضاف: لابا لاعب «استثنائي» على كل الصعد داخل الملعب وخارجه، حيث لم نر منه إلا الالتزام والاحترافية العالية منذ حضوره للمرة الأولى في أواخر عام 2018، والكل يتذكر حرص لابا على تحية علم الإمارات في يوم العلم، تعبيراً لحبه الكبير للدولة وشعبها، ما كان له بالغ الأثر الإيجابي في النفوس، ونحن أيضاً نرحب به ونتمسك بوجوده ضمن صفوف «الزعيم»، لأنه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق.