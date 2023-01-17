«لائحة رونالدو» تحكم راتب راشفورد مع «الشياطين»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يكثف مانشستر يونايتد مفاوضاته مع نجمه وهدافه الإنجليزي ماركوس راشفورد «25 عاماً»، من أجل تمديد عقده، لقطع الطريق على الأندية التي تغريه بالرحيل إليها، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» النقاب عن أن إدارة «اليونايتد» عرضت على راشفورد راتباً لا يتجاوز حدود اللائحة الجديدة التي تم إقرارها منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي تنص على وضع «سقف» للاعبي الفريق الأول لا يزيد على 300 ألف جنيه استرليني «338 ألف و500 يورو» أسبوعياً، والتي تم تسميتها بـ «لائحة رونالدو»، وبناءً على ذلك لن يزيد راتب راشفورد، في حال تجديد عقده على هذا الرقم.

وقالت الصحيفة إن معنى ذلك أن هذا النجم الإنجليزي الهداف لن يكون حراً في تحديد الراتب الذي يريده، وإنما عليه أن يلتزم بهذا «السقف» الجديد للرواتب.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يستفيد من بند في عقد راشفورد يسمح للنادي بتمديد عقده لمدة سنة إضافية، ما يعني أنه لن يصبح حراً بنهاية الموسم، وإنما عليه أن يتفاوض مع النادي على أساس السقف الجديد للرواتب.

وأشارت الصحيفة إلى أن «اليونايتد» بدأ بالفعل اليوم التفاوض مع راشفورد على هذا الأساس.

وذكر موقع ترانسفير ماركت أن القيمة السوقية لهذا النجم الشاب حالياً تبلغ 55 مليون يورو، وهو رقم يغري أياً من الأندية الأوروبية الكبرى بالسعي للحصول على خدماته.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية إنه من المفترض أن يجدد راشفورد عقده مع «الشياطين الحمر» حتى 31 ديسمبر2025، ولكن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق ملموس في هذا الشأن.

راشفورد سجل 16هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى هذا الموسم في مختلف المسابقات التي شارك فيها فريقه، ومنها أهداف مؤثرة جداً، مثل التي سجلها في مرمى ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وتجدر الإشارة إلى أن حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا يتفاوض بدوره مع إدارة «اليونايتد» من أجل تجديد عقده، الذي وصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ولكن «لائحة رونالدو» ستجبره على تخفيض هذا الراتب والالتزام بالحد الأقصى الجديد للرواتب، وهو 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً «338 ألفاً و500 يورو».