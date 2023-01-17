الحبتور يواجه «أيه إم» في افتتاح «دبي الفضية للبولو»

رضا سليم (دبي)

عقدت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو مؤتمراً صحفياً بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، للكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس دبي الفضية، والتي تقام خلال الفترة من 21 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل.

حضر المؤتمر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد الحبتور رئيس اتحاد البولو رئيس اللجنة المنظمة لبطولات كأس دبي الذهبية، وكيث ريان مدير عام بايبور إنترناشيوال الراعي الرئيسي للبطولة وسانتياجو توريجيتار، مدير لجنة البطولات في الاتحاد الإماراتي، وممثلو الفرق المشاركة بالبطولة.

ويشارك في البطولة 5 فرق، وأسفرت القرعة التي جرت على هامش المؤتمر عن مواجهات قوية في الافتتاح يوم 21 يناير الجاري، حيث تجمع المباراة الأولى بين الحبتور و«أيه إم»، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق الإمارات مع ذياب دبي.

وتقام الجولة الثانية يوم 24 يناير حيث يلعب بنجاش، الذي غاب عن جولة الافتتاح مع الخاسر من المباراة الثانية في اليوم الأول، ويلعب الفائز من المباراة الثانية مع الخاسر من المباراة الأولى، ومع نهاية الدور الأول يلعب الأول والثاني في المباراة النهائية للبطولة، فيما يلعب الثالث والرابع في الترتيب على مراكز الترضية الثالث والرابع.

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن مجلس إدارة اتحاد البولو الحالي أعطى اهتماماً كبيراً باللعبة، وقال: من يتابع البولو يشعر بهذا الفارق الكبير، كما أن اللعبة دخلت في مجال السياحة الرياضية والاقتصاد الرياضي، من خلال تنظيم عدد كبير من البطولات على مدار الموسم، مشيراً إلى أن الاتحاد له نظرة مستقبلية من شأنها أن تطور اللعبة في الدولة، بجانب أن وجود لاعب متخصص على رأس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة من شأنه أن يساهم في التطوير.

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة عن سعادته بتدشين النسخة 13 من الكأس الفضية، وقال: البطولة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية ووصلت إلى 20 هانديكاب، بعدما بدأنا من الصفر ووصلنا إلى أعلى مستويات اللعبة على مستوى العالم، ودائماً ما تجمع هذه البطولات عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب المحترفين الذين ينقلون خبرتهم إلى اللاعبين المواطنين، بجانب قوة الخيول المشاركة، ويكفي أن هذه البطولة تشهد مشاركة 260 خيلاً.

وأضاف: في العام الماضي الذي تولى فيه مجلس إدارة الاتحاد زمام المسؤولية، شهدت رياضة البولو في الإمارات الكثير من التطورات على مختلف الأصعدة.

وقال: «هناك كثير من الأمور التي سعينا إلى تطويرها الفترة الماضية، وعلى مدار عام واحد هو عمر الاتحاد الحالي، الذي تولي المهمة في فبراير العام الماضي، أحرزنا الكثير من التقدم الملموس، بداية من التطبيق الذي تم تطويره ويحتوي على كل معلومات رياضة البولو في الدولة، من بطولات ونتائج ولاعبين، وهو ما يفيد كل متابعة هذه الرياضة».

وأضاف: «سعينا أيضاً إلى تجهيز جيل جديد من اللاعبين الواعدين لضخ دماء جديدة في اللعبة، وتحضير صفوف جديدة من اللاعبين، ونجحنا في إعداد 16 لاعباً ناشئاً خلال العام المنصرم فقط، كي يكونوا جاهزين لحمل راية اللعبة في المستقبل، والاتحاد سعى أيضاً إلى إقامة المزيد من بطولات البولو على مستوى الدولة ككل، علاوة على إقامة بطولة خاصة للسيدات».

وأشار إلى أن اتحاد اللعبة يخطط كي تكون بطولات رياضة البولو في الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة واحدة من أهم 3 أو 4 بطولات على مستوى العالم باستثناء أميركا الشمالية والجنوبية، وتحديداً على مستوى قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا.