مشاركة 7 لاعبات من «العشرة الأوائل» في «دبي للتنس»



دبي (الاتحاد)

كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة 7 لاعبات من المصنفات العشرة الأوائل في البطولة التي تُقام في دبي من 19 إلى 25 فبراير المقبل.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة كلاً من المصنفة الأولى عالمياً إيجا شفيونتيك والنجمة العربية أُنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً، وجيسيكا بيجلا وكارولين جارسيا المصنفتين الثالثة والرابعة عالمياً.

ويحظى المشجعون بفرصة الاستمتاع بأداء 14 لاعبة من المصنفات العشرين الأوائل، كما تعود اللاتفية يلينا أوستابينكو للدفاع عن لقبها الذي حققته العام الماضي على أرضية استاد سوق دبي الحرة للتنس.

واختتمت شفيونتيك اللاعبة البولندية «21 عاماً»، عام 2022 في صدارة ترتيب لاعبات التنس المحترفات، حيث حصدت لقبي «جراند سلام» في بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة أميركا المفتوحة، في حين نجحت أُنس جابر اللاعبة التونسية الشهيرة التي تنافست معها العام الماضي على ملاعب فلاشينج ميدوز، بأن تصبح أول لاعبة عربية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى العام الماضي، عندما تأهلت إلى المباراة النهائية لبطولتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة، وهي اللاعبة الأفريقية الأولى في التاريخ التي تحقق المركز الثاني في ترتيب لاعبات التنس المحترفات.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: نهدف في كل عام إلى الاستفادة من الإنجازات السابقة، واستقطاب أفضل اللاعبات في بطولات سوق دبي الحرة للتنس، وبمشاركة 14 لاعبة من المصنفات العشرين الأوائل، فإن بطولة هذا العام ستكون واحدة من أكثر البطولات تميزاً على الإطلاق، وتوفر تجربة مميزة للجماهير واللاعبين والإعلام والجهات المعنية.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولات أيضاً وصيفة دورة العام الماضي في دبي فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة التاسعة عالمياً، والمصنفة الثامنة عالمياً داريا كاساتكينا، وماديسون كيز المتأهلة إلى نهائي أميركا المفتوحة عام 2017، والإسبانية المقيمة في دبي باولا بادوسا، إلى جانب بياتريس حداد مايا، المصنفة الأولى في البرازيل.

وقال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: تقدم نسخة هذا العام من بطولات سوق دبي الحرة للتنس مزيجاً رائعاً يجمع بين أبرز النجوم والأبطال السابقين والشباب الموهوبين، ونتطلع إلى مشاهدة مستويات المنافسة العالية التي تقدمها أفضل اللاعبات هنا في دبي، لتتجدد بعدها أجواء الحماس والتشويق مع منافسات الرجال.