ميلان والإنتر.. «سوبر الغضب»!



روما (أ ف ب)

يتواجه عملاقا مدينة ميلانو، الإنتر وميلان «الأربعاء» في العاصمة السعودية الرياض، من أجل الظفر بالكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم في أول ألقاب الموسم.

وتنافس الفريقان بشدة على إحراز لقب بطل الدوري الموسم الماضي، فحسم ميلان اللقب في الأمتار الأخيرة من جاره المتوج به العام قبل الماضي.

ويأمل ميلان أن يستغل هذه الكأس ليستعيد توازنه، بعد تعادله في مباراتين في الدوري المحلي، عقب استئناف النشاط، إثر انتهاء مونديال قطر، ما سمح لنابولي بالابتعاد بفارق 9 نقاط في الصدارة، بالإضافة إلى خروجه من مسابقة الكأس المحلية، بخسارته أمام تورينو صفر-1 بعد التمديد، علماً أن الأخير أكمل المباراة بعشرة لاعبين.

ولدى سؤال مدرب ميلان ستيفانو بيولي عما إذا كان قلقاً من نتائج فريقه، بعد تعادله المخيب مع ليتشي 2-2 السبت الماضي، أجاب: أنا قلق دائماً حتى عندما نفوز، سنبذل قصارى جهدنا لكي نكون جاهزين للكأس السوبر.

ويعول ميلان، صاحب ثاني أفضل سجل في المسابقة برصيد سبعة ألقاب آخرها عام 2016، على جناحه الدولي البرتغالي السريع رافايل لياو صاحب 8 أهداف في الدوري هذا الموسم، والمهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو.

أما الإنتر بطل الكأس المحلية والكأس السوبر الموسم الماضي، فيسعى مدربه سيموني إينزاجي إلى انتزاع اللقب الرابع في رابع نهائي له، بعد فوزه بها مدرباً مع لاتسيو مرتين عامي 2017 و2019 ومع فريقه الحالي الموسم الماضي، وإذا قُدر له ذلك سيعادل الرقم القياسي في عدد المرات المسجل باسم المدربين الشهيرين فابيو كابيلو ومارتشيلو ليبي.

وظفر الإنتر بلقب المسابقة ست مرات في ثالث أفضل سجل خلف يوفنتوس حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب «9 مرات» وميلان.

ويقود خط هجوم الإنتر الثنائي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو، وسجل مارتينيز بطل العالم مع منتخب بلاده 9 أهداف في الدوري، في حين غاب لوكاكو عن معظم فترات القسم الأول منه بداعي الإصابة.

والتقى الفريقان وجهاً لوجه في هذه المسابقة مرة واحدة كانت عام 2011، وانتهت لمصلحة ميلان 2-1، بفضل هدف للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي عاد إلى صفوف هذا النادي، لكنه لن يكون متاحاً لعدم تعافيه من إصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب لأشهر عدة.

وكان الفريقان التقيا في الدوري هذا الموسم، وانتهت المباراة بفوز مثير لميلان 3-2 في الثالث من سبتمبر الماضي في الرحلة الخامسة ويلتقيان إياباً في الخامس من فبراير المقبل.

ونجح عملاقا ميلانو في تخطي دور المجموعات في دوري الأبطال، فجاء تأهل الإنتر عن مجموعة الموت على حساب برشلونة الإسباني، ليرافق بايرن ميونيخ الألماني إلى الدور ثمن النهائي، حيث سيلتقي بورتو البرتغالي في 22 فبراير ذهاباً في ميلانو و14 مارس المقبل إياباً.

أما ميلان، فحسم تأهله إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014 بحلوله ثانياً في المجموعة الخامسة خلف تشيلسي الإنجليزي، فضرب موعداً مع جاره اللندني توتنهام في 14 فبراير ذهاباً في ميلانو، والثامن من مارس إياباً في لندن.

وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الرياض الكأس السوبر الإيطالية في أسبوع حافل في العاصمة السعودية، بعد خوض أربعة فرق الكأس السوبر الإسبانية، وانتهت بفوز صريح لبرشلونة على ريال مدريد 3-1 في النهائي.

كما تقام الخميس مباراة ودية تجمع نجوم النصر والهلال بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد باريس سان جيرمان بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وكان رونالدو انضم إلى النصر في صفقة ضخمة قبل أسبوعين بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.