رقم قياسي في «أستراليا المفتوحة»

سيدني (د ب أ)

حققت النسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري لمباريات اليوم الأول من منافساتها، حيث شهدت مباريات أمس الاثنين حضور نحو 78 ألف مشجع، وذلك رغم غياب نجوم بارزين عن البطولة.

وأوضح اتحاد التنس الأسترالي أن 49 ألفاً و274 مشجعاً حضروا المباريات التي أقيمت في فترة النهار أمس، بينما حضر 28 ألفاً و670 مشجعاً المباريات التي أقيمت ليلاً، ليكون الإجمالي 77 ألفاً و944 مشجعاً، وهي جميعها أرقام قياسية في الحضور الجماهيري باليوم الأول من منافسات البطولة.

وحضر المشجعون بهذه الأعداد الكبيرة رغم غياب مجموعة من النجوم البارزين أمثال الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول على العالم، وكذلك الأبطال السابقين المعتزلين أمثال روجيه فيدرر وسيرينا وليامز وأشلي بارتي.

من ناحية أخرى، شهدت البطولة الأسترالية أمس الاثنين صدمة أخرى تمثلت في انسحاب النجم الأسترالي نيك كيريوس بسبب إصابة في الركبة، بينما يستهل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتوج باللقب تسع مرات، مشواره في البطولة اليوم، وسط مخاوف تتعلق بالإصابة.

وتجدر الإشارة إلى أن البطولة شهدت في كل من عامي 2021 و2022 قيوداً صارمة على الحضور الجماهيري بسبب أزمة جائحة كورونا.