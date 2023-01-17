الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رقم قياسي في «أستراليا المفتوحة»

رقم قياسي في «أستراليا المفتوحة»
17 يناير 2023 12:07

سيدني (د ب أ)
حققت النسخة الحالية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري لمباريات اليوم الأول من منافساتها، حيث شهدت مباريات أمس الاثنين حضور نحو 78 ألف مشجع، وذلك رغم غياب نجوم بارزين عن البطولة.
وأوضح اتحاد التنس الأسترالي أن 49 ألفاً و274 مشجعاً حضروا المباريات التي أقيمت في فترة النهار أمس، بينما حضر 28 ألفاً و670 مشجعاً المباريات التي أقيمت ليلاً، ليكون الإجمالي 77 ألفاً و944 مشجعاً، وهي جميعها أرقام قياسية في الحضور الجماهيري باليوم الأول من منافسات البطولة.
وحضر المشجعون بهذه الأعداد الكبيرة رغم غياب مجموعة من النجوم البارزين أمثال الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول على العالم، وكذلك الأبطال السابقين المعتزلين أمثال روجيه فيدرر وسيرينا وليامز وأشلي بارتي.
من ناحية أخرى، شهدت البطولة الأسترالية أمس الاثنين صدمة أخرى تمثلت في انسحاب النجم الأسترالي نيك كيريوس بسبب إصابة في الركبة، بينما يستهل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتوج باللقب تسع مرات، مشواره في البطولة اليوم، وسط مخاوف تتعلق بالإصابة.
وتجدر الإشارة إلى أن البطولة شهدت في كل من عامي 2021 و2022 قيوداً صارمة على الحضور الجماهيري بسبب أزمة جائحة كورونا.

أخبار ذات صلة
أنس جابر.. «مزحة القتل»!
زفيريف إلى الدور الثاني في أستراليا بـ «فوز صعب»!
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أستراليا
التنس
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©