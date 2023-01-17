احتفالات عراقية «صاخبة» بـ «نهائي خليجي 25»

علي معالي (دبي)

احتفالات كبيرة عمت المدن العراقية، بدءاً من ملعب جذع النخلة، بتأهل منتخبها الأول لكرة القدم إلى نهائي «خليجي 25» المقامة في مدينة البصرة، والتي شهدت الاحتفالات الكبيرة، لكونها مكان المنافسات، حيث شهد شارع الوطن ومنطقة كورنيش البصرة وضفاف شط العرب، وجوداً جماهيرياً غفيراً احتفاءً بقرب استعادة «أسود الرافدين» للقب الخليجي الغائب عن ملاعبهم منذ 35 عاماً.

وفي بغداد، ملأ المشجعون شوارع العاصمة بغداد وهم يرفعون الأعلام، كما شهدت منطقة ساحة التحرير وحديقة الأمة، وسط بغداد، احتفالات كبيرة، وفي أطراف العاصمة، شهدت مدينة بسماية أيضاً خروج عدد كبير من المحتفلين.

وبات منتخب «أسود الرافدين» الذي حقق اللقب ثلاث مرات أعوام 1979 في بغداد و1984 و1988 في مسقط والرياض، على بُعد خطوة واحدة فقط من معانقة اللقب الغائب منذ 35 عاماً، حال نجاحه في تخطي منتخب عُمان في المباراة النهائية يوم غدٍ «الخميس».

وهنأ الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، لاعبي المنتخب قائلاً في تغريدة له عبر «تويتر»: «أبارك لأسود الرافدين فوزهم وتأهلهم إلى المباراة النهائية لخليجي 25، وأحر التمنيات لأبطال منتخبنا الوطني بالمزيد من النجاحات ولشعبنا دوام المسرة».

ودعا عدنان درجال، رئيس اتحاد الكرة، إلى مؤازرة منتخب بلاده في المباراة النهائية قائلاً في بيان رسمي: «ما تحقق من نجاح مميز للاعبي أسود الرافدين هو مفخرة للعراقيين جميعاً، وعلينا أن ندعم ونساند ونسهم في تشجيع ومؤازرة هذه الكتيبة الكروية التي تلعب باسم العراق، أملاً بخطفِ اللقب الخليجي الذي غاب عن خزائننا منذ 35 عاماً».

وتفاعل الفنان العراقي كاظم الساهر مع التأهل قائلاً على موقع فيسبوك: «أسعدتمونا يا أسود الرافدين».

وكان المنتخب العراقي قد أكد تفوقه الخليجي الواضح على نظيره القطري في آخر 3 نسخ خليجية بالفوز بنتيجة واحدة (2- 1)، حيث شهدت «خليجي 23» في 2017، والتي جرت في الكويت، الفوز في الجولة الثانية في دور المجموعات، وتكرر السيناريو نفسه في «خليجي 24» التي أقيمت في قطر 2019، وكانت في الجولة الأولى، وفي النسخة الحالية «خليجي 25» كانت المواجهة في الدور قبل النهائي، في «كلاكيت ثالث مرة»، لينجح خلاله «أسود الرافدين» في تحقيق فوز مهم ومثير أمام أكثر من 65 ألف متفرج ملأوا الملعب.

وحملت المباراة بين المنتخبين العراقي والقطري الرقم (11) في تاريخ مواجهات كأس الخليج منذ انطلاقة نسختها الأولى عام 1970، وخلال هذا المشوار الطويل كان التفوق من نصيب العراق في 6 مباريات وقطر في مرة واحدة وتعادلا 4 مرات.