«الأولمبياد الخاص» لكرة السيدات في معسكر ياباني

أبوظبي (الاتحاد)

يتوجه فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة للسيدات إلى اليابان للمشاركة لمدة أسبوع في معسكر تدريبي ينطلق نهاية هذا الشهر، وذلك في إطار استعدادات لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023.

يضم الفريق المتوجّهة إلى اليابان يوم 20 يناير الجاري، 16 لاعبة، منهن 6 لاعبات من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، وخمس لاعبات من الشركاء الموحدين، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري للفريق.

يهدف المعسكر التدريبي لتحقيق الدمج المجتمعي بين أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية وأقرانهم من الشركاء الموحدين عن طريق ممارسة الرياضة، استناداً للبند العاشر من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. كما يسعى المعسكر لنشر الرياضة بين السيدات عموماً واللاعبات من أصحاب الهمم على وجه الخصوص، ومن ثم تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

يقوم بتنظيم المعسكر كل من اتحاد الكرة، والاتحاد الياباني لكرة القدم، والاتحاد الياباني للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في مجال كرة القدم، ومركز اليابان الدولي للتعاون، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وذلك بهدف ترقية المهارات الفنية للاعبين من أصحاب الهمم في الإمارات واليابان، ولترسيخ العلاقات بين البلدين في القطاع الرياضي بصفة عامة.

سيعمل المعسكر المشترك على رفع جاهزية اللاعبات للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، والتي يشارك فيها الأولمبياد الخاص الإماراتي تحت شعار «الطريق إلى برلين»، بأحد أكبر الوفود المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برلين 2023، حيث يتكون من 75 لاعباً من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية و32 شريكاً موحداً، بالإضافة إلى الجهاز الإداري والفني المصاحب للوفد.

وحول المشاركة في المعسكر التدريبي في اليابان، قال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «في البداية أتقدم بالشكر للاتحاد الياباني لكرة القدم واتحاد كرة القدم الياباني للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وبقية الجهات المنظمة لقيامهم باستضافة معسكر تدريبي يضم فريقنا لكرة القدم الموحدة للسيدات، لأنه يؤكد على الصداقة الوطيدة بين الدولتين، حيث يسهم هذا المعسكر في رفع مهارات وجاهزية لاعبات الإمارات واليابان، واكتساب كافة المشاركات الخبرات الفنية والمهنية الخاصة بكرة القدم».

وأضاف الهاشمي: «نشجع كل المشاركات الدولية للاعبينا حرصاً منا على استمرار الإرث العالمي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، ففي مشاركاتهم استمرار لمسيرة تنمية أصحاب الهمم، واستمرار للتعاون الدولي الذي وصل ذروته في 2019، وستدعم مشاركة فريقنا لكرة القدم الموحدة للسيدات في المعسكر التدريبي في اليابان نشر ثقافة الدمج المجتمعي لهذه الشريحة المهمة في مجتمعينا، وستؤصل ممارسة الرياضة بين أصحاب الهمم».

ومن الجدير بالذكر أن منتخب الإمارات الموحد لكرة القدم للسيدات، التابع للأولمبياد الخاص الإماراتي، قد حقق إنجازات مشرفة خلال مشاركته في كأس الأولمبياد الخاص الموحد بديترويت 2022، حيث حصد الميدالية الفضية ضمن مجموعته.