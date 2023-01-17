«رعاية طبية» لبطولات التنس



دبي (الاتحاد)



وقع اتحاد التنس ومستشفى برجيل في دبي اتفاقية تعاون مشترك، يقوم بموجبها المستشفى برعاية البطولات الدولية التي ينظمها الاتحاد، إضافة إلى عدد من البطولات المحلية في الجانب الطبي.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر مستشفى برجيل في دبي، بحضور ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، وبرونو دسوزا الرئيس التنفيذي الإقليمي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية، والمدير الطبي لمستشفى برجيل دبي الدكتور نيزك رؤوف وعدد من المختصين.

وأوضح الأمين العام للاتحاد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الجانب الطبي، خلال ممارسة رياضة التنس، وبما يمنح اللاعبين واللاعبات والأطقم الفنية والإدارية الثقة العالية، والاطمئنان خلال التدريبات والمشاركة في البطولات، بما يسهم في نجاحها وتطويرها.

وقدم المرزوقي الشكر إلى مجموعة مستشفيات برحيل لمبادرتها في دعم ورعاية رياضة التنس في الإمارات، وسبق توقيع الاتفاقية بحث الجانبين السبل الرامية لإنجاح اتفاقية الرعاية وتطويرها مستقبلاً.