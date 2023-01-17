الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«رعاية طبية» لبطولات التنس

«رعاية طبية» لبطولات التنس
17 يناير 2023 11:36

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
محمد بن راشد: علاقاتنا مع كوريا نموذجية


وقع اتحاد التنس ومستشفى برجيل في دبي اتفاقية تعاون مشترك، يقوم بموجبها المستشفى برعاية البطولات الدولية التي ينظمها الاتحاد، إضافة إلى عدد من البطولات المحلية في الجانب الطبي.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر مستشفى برجيل في دبي، بحضور ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، وبرونو دسوزا الرئيس التنفيذي الإقليمي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية، والمدير الطبي لمستشفى برجيل دبي الدكتور نيزك رؤوف وعدد من المختصين.
وأوضح الأمين العام للاتحاد أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الجانب الطبي، خلال ممارسة رياضة التنس، وبما يمنح اللاعبين واللاعبات والأطقم الفنية والإدارية الثقة العالية، والاطمئنان خلال التدريبات والمشاركة في البطولات، بما يسهم في نجاحها وتطويرها.
وقدم المرزوقي الشكر إلى مجموعة مستشفيات برحيل لمبادرتها في دعم ورعاية رياضة التنس في الإمارات، وسبق توقيع الاتفاقية بحث الجانبين السبل الرامية لإنجاح اتفاقية الرعاية وتطويرها مستقبلاً.

الإمارات
التنس
اتحاد التنس
دبي
مستشفى برجيل
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©