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الرياضي

900 طالب وطالبة في دوري «جونيور إن بي إيه أبوظبي»

900 طالب وطالبة في دوري «جونيور إن بي إيه أبوظبي»
17 يناير 2023 13:00

 
أبوظبي (وام)


أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، إطلاق الموسم الثاني من دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي» الذي يتضمن قسمين للطلبة والطالبات، من 21 يناير الجاري، إلى 12 مارس المقبل.
ويشارك في المنافسات 900 طالب وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من مختلف مدارس أبوظبي. 

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وكانت منافسات الدوري قد انطلقت بمهرجان لاختيار المواهب نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية يوم السبت الماضي، على ملاعب قسم الرياضة في جامعة نيويورك أبوظبي، بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ورالف ريفيرا، المدير العام للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، وتريسي مكجرادي، النجم صاحب 7 مشاركات في مباراة كل النجوم، والأسطورة الأرجنتينية لويس سكولا.
وشهدت الفعالية حصول كل فريق على اسم أحد فرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والقمصان الخاصة به، بالإضافة إلى حضور ورش تطوير المهارات والمسابقات والتحديات الرياضية، والحوار مع لويس سكولا وتريسي مكجرادي، والاستماع إلى توجيهاتهما.
ويضم الموسم الثاني من دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي» 60 فريقاً في قسمي الطلاب والطالبات، مقابل 30 فريقاً فقط في الموسم الأول.
ويندرج دوري الناشئين ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عديدة وقعتها دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، والتي استضافت العاصمة الإماراتية بموجبها مباريات تمهيدية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي خلال أكتوبر 2022. 

وقال معالي محمد المبارك: «تسهم أبوظبي من خلال المبادرات في نمو كرة السلة وزيادة انتشارها على مستوى العالم، فضلاً عن تعزيز وعي شبابنا بأهمية ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي، وغرس قيم اللعبة النبيلة المتمثلة في الاحترام المتبادل والمنافسة الشريفة والعمل الجماعي، ويسعدنا أن نشهد مدى حماس الناشئين والناشئات للمشاركة في منافسات الدوري، بما يعكس حجم الاهتمام بالرياضة، ويمهد الطريق لاكتشاف وتطوير قدرات أجيال جديدة من المواهب والأبطال عبر دوري الناشئين (جونيور إن بي إيه أبوظبي)، والعديد من المبادرات الرياضية في الإمارة».

أبوظبي
كرة السلة
دائرة الثقافة والسياحة
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