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نهائي الخليج «مجموعة واحدة»!

نهائي الخليج «مجموعة واحدة»!
17 يناير 2023 11:26

 
سلطان آل علي (دبي)


تأهل العراق وعُمان إلى نهائي «خليجي 25»، على حساب قطر والبحرين، ليضرب المنتخبان موعداً في ختام البطولة. وتمكّن «أسود الرافدين» من الفوز على قطر بهدفين لهدف، في حين أنّ «الأحمر» خطف الفوز بـ «قذيفة» في الوقت الأخير من مواجهته أمام البحرين.
ويمثل النهائي بين العراق وعُمان استمراراً لحالة النهائيات في السنوات الأخيرة، حيث شهدت في آخر «4 نسخ»، حضور منتخبين من المجموعة نفسها في النهائي.
شهد «خليجي 22» في قطر عام 2014، تأهل السعودية وقطر من المجموعة الأولى وتعادلا بنتيجة 1-1، ثم تقابلا في النهائي، وتفوق «العنابي» 2-1. 

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خليجي 25: العراق وعُمان.. «نهائي جديد»

وفي «خليجي 23» عام 2017 بالكويت، تأهل منتخبا الإمارات وعُمان من المجموعة نفسها، وانتصر «الأبيض» 1-0، ثم تقابل المنتخبان في النهائي، وخسر «الأبيض» بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي. 

وفي «خليجي 24» الأخير بقطر عام 2019، تأهل منتخبا البحرين والسعودية من المجموعة نفسها، وانتصر «الأخضر» بهدفين، وتقابلا في النهائي، وحقق «الأحمر» الفوز 1-0.
وفي النسخة الحالية، يتكرر الأمر بوصول العراق وعُمان إلى النهائي، وتأهلا من المجموعة نفسها وتعادلا 0-0 في لقائهما الأول.
ومنذ استحداث النظام الجديد للمجموعتين في كأس الخليج عام 2004، تكررت هذه الحالة في 7 نسخ من أصل 9، حيث كان الاستثناء في «نسخة 2013» التي جمعت الإمارات والعراق وتأهلا من مجموعتين مختلفتين، وكذلك الحال في 2009 عندما التقى المنتخب العُماني بالسعودي، وهما لم يتأهلا من المجموعة نفسها.

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