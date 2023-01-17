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«سلة الكراسي المتحركة» يواجه المغرب

«سلة الكراسي المتحركة» يواجه المغرب
17 يناير 2023 12:30

 
دبي (الاتحاد)

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واصل منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة، استعداداته في معسكر الرباط بالمغرب، والذي يستمر إلى 20 يناير الجاري.
وبعد أن خاض المنتخب 5 مباريات مع فرق متدرجة القوة، يلعب مباراتين يومي الأربعاء والخميس مع المغرب.
ويحرص الجهاز الفني خلال معسكر الرباط على تدريب عناصر المنتخب على خطط اللعب الجديدة، بالإضافة إلى علاج السلبيات التي يقع فيها الفريق، وكذلك تقوية الجوانب الإيجابية ومواطن القوة لدى اللاعبين، وإكسابهم خبرات جديدة، من خلال الاحتكاك.
وأعرب إسماعيل المرزوقي رئيس بعثة المنتخب عن سعادته بالنتائج الفنية والبدنية ومخرجات معسكر الرباط، وأثنى على أعضاء البعثة من لاعبين وجهاز فني، لما يلمسه من جدية وحماسه أثناء المعسكر.
وتوجه المرزوقي بالشكر إلى المسؤولين بالمغرب على الاستضافة، مما يؤكد على حسن اختيار مكان المعسكر من المسؤولين، مشيراً إلى أنه يلمس اهتمام المدير الفني بالوقوف على مستوى جميع اللاعبين خلال هذه المرحلة، وعلاج الأخطاء والسلبيات.

الإمارات
المغرب
الرباط
الكراسي المتحركة
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