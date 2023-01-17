فتح باب التسجيل في سباق مهرجان زايد للمحامل الشراعية 22 قدماً



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن التسجيل للمشاركة في سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، بدأ أمس، ويستمر حتى الخميس، على أن يقام السباق السبت المقبل، وتبلغ مسافته 6 أميال بحرية، وينطلق من جزيرة اللولو إلى خط النهاية أمام مقر النادي على كورنيش أبوظبي، ويتوقع أن يشهد السباق مشاركة كبيرة من الشباب.

ويأتي تنظيم السباق التزاماً من نادي أبوظبي للرياضات البحرية مع مهرجان الشيخ زايد، وهو الحدث الأكبر الذي يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية، ومن ضمنها سباقات المحامل الشراعية التي تحمل اسم المهرجان، وتتضمن كل معاني الإرث البحري العريق للأجداد والآباء، والذين أبدعوا في ارتياد البحر، وقدموا لوحات رائعة ظلت خالدة في وجدان الجميع، ويرسمها الآن شباب الوطن، ليصل الموروث إلى الأجيال القادمة.

وتخصص سباقات فئة 22 قدماً للبحارة الشباب، وتعد أول سلم لارتياد البحر مع السباقات التراثية، وتشهد مشاركة كبيرة، حيث يتم تأسيس البحارة على خوض السباقات التراثية، وتأهيلهم للمشاركة في السباقات الأكبر لفئتي 43 و60 قدماً.

من جانبه، أكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن دعم القيادة الرشيدة المتواصل أسهم في الحفاظ على التراث الإماراتي وتوارثه من جيل إلى آخر، مشيراً إلى أن تنظيم سباقات مهرجان الشيخ زايد المتعددة يأتي التزاماً من النادي بالمشاركة في إنجاح فعاليات وأنشطة المهرجان.

وأضاف: «سباقات مهرجان الشيخ زايد في كل فئاتها، والتي ينظمها النادي، تشهد إقبالاً كبيراً من المشاركين، وهذا نابع من حرص الجميع على التواجد في الحدث الكبير، والعمل على إنجاح السباقات، وكذلك الفوز بجوائزه القيمة».