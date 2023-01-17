15 دارساً في دورة مدربي «الريشة البارالمبية»



عجمان (الاتحاد)



انطلقت فعاليات الدورة الدولية لمدربي الريشة الطائرة البارالمبية - المستوى الأول، والتي ينظمها نادي عجمان لذوي الإعاقة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، وذلك بمنطقة المنتزي بالحميدية، بمشاركة 15 دارساً، وتستمر لمدة 5 أيام، وتعد الدورة تأهيلاً وصقلاً للمدربين، وتشتمل على محاضرات تدريبية نظرية وعملية يتم فيها تدريب المدربين الدوليين على المهارات الأساسية لرياضة الريشة الطائرة، وطرق تدريب فئة الأشبال والناشئين، وتقنيات الأداء في الريشة الطائرة.

حضر افتتاح الدورة الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا، والدكتور مصباح إبراهيم جعفر الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، والمحاضر جعفر إبراهيم مدير تطوير رياضة الريشة بالاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة عجمان لذوي الإعاقة، ومحمد زغلول المدير التنفيذي للنادي.

وأكد أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة عجمان لذوي الإعاقة، في افتتاحية الدورة على أهمية تطوير اللعبة، ونشرها في قارة آسيا والعالم أجمع، من خلال هذه الدورات التأهيلية الدولية التي يشارك فيها دارسون من بنين وكندا والبرازيل وأميركا ونيوزيلندا وإنجلترا والنرويج والهند وسوريا وأوغندا ومصر وإندونيسيا وأستراليا.

وأشار إلى أن الدورة الدولية جاءت نتيجة التعاون المثمر بين اتحاد غرب آسيا، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، ومن خلفهما الاتحاد الدولي لرياضة الريشة، متمنياً مزيداً من التعاون بين الاتحادات الرياضية الإقليمية والدولية وأندية أصحاب الهمم في الدولة.