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عجمان يواجه «أزمة الغيابات» أمام «الفرسان»

عجمان يواجه «أزمة الغيابات» أمام «الفرسان»
17 يناير 2023 11:00

 
رضا سليم (دبي)

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يستعد عجمان لعودة «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث خاض «البرتقالي» مباراة ودية أمام اتحاد كلباء 1-2، وتستمر التدريبات حتى موعد لقاء شباب الأهلي ضمن «الجولة 13» والأخيرة من الدور الأول.
ويسعى الصربي جوران مدرب الفريق، للحفاظ على النتائج المبهرة التي حققها حتى الآن، والوصول إلى المركز الثالث بـ «النقطة 23»، بعد الفوز الأخير على الوحدة بهدف قبل التوقف، ورغم أن الفارق بينه وبين الشارقة المتصدر 3 نقاط، وبينه وبين شباب الأهلي الوصيف نقطتان، إلا أن «البركان» يواجه مطاردة من الوحدة والجزيرة، وكلاهما يملك 23 نقطة، ويليهما الوصل «22 نقطة».
ورغم أن عجمان عاد بعد التوقفات السابقة في حالة متميزة، إلا أنه هذه المرة يواجه شبح الغيابات أمام «الفرسان»، حيث يغيب عنه الحارس الأساسي علي الحوسني، والمدافع عبدالله صالح للإيقاف، بجانب إصابة المدافع عبدالرحمن راكان، بالإضافة إلى أن سعيد سليمان المعار من شباب الأهلي لن يخوض المباراة بسبب الاتفاق بين الناديين، ومن المنتظر أن يخاطب عجمان إدارة «الفرسان» للموافقة على إشراكه في المباراة، وليس أمام جوران إلا الدفع بسعود سليمان بجوار ميرال ومحمد إسماعيل ووليد اليماحي.
في الوقت نفسه، تنتظر جماهير «البرتقالي» الظهور الأول للمهاجم الكاميروني روكي مارسيانو المسجل في فئة المقيم، هداف الدوري الأوزبكي، حيث سجل 16 هدفاً في 22 مباراة، وسبق أن لعب لمنتخب بلاده في فئة الناشئين.
من ناحية أخرى، ينضم البحريني علي مدن إلى «البرتقالي»، بعد انتهاء مهمته مع «الأحمر» في «خليجي 25» بالعراق، بعد الخروج من نصف النهائي لتكتمل صفوف عجمان في الوسط والهجوم.
وزار الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس النادي تدريبات الفريق مؤخراً للوقوف على تحضيرات المرحلة القادمة، في حضور خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة، وعدد من الأعضاء.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
جوران
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