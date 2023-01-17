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ساينز.. «كسر الفقرتين»!

ساينز.. «كسر الفقرتين»!
17 يناير 2023 10:31

 
(رويترز) 

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كشف كارلوس ساينز الأب، والد سائق فيراري الذي يحمل الاسم نفسه، وينافس في بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، عن إصابته بكسر في الظهر جراء حادث في رالي دكار الأسبوع الماضي.
وأصيب الإسباني (60 عاماً)، الفائز برالي دكار ثلاث مرات، حين انقلبت سيارته (أودي) على الكثبان الرملية في المرحلة التاسعة يوم الثلاثاء الماضي لرالي دكار الذي أقيم في السعودية.
وطلب وقتها الاستمرار في الرالي، رغم محاولة نقله جواً إلى المستشفى، لكنه اضطر إلى الانسحاب، بعدما تبين أن سيارته غير قابلة للإصلاح.
وقال ساينز على «تويتر»: «عند عودتي إلى مدريد من رالي دكار، استمرت آلام الظهر التي عانيت منها جراء الحادث لفترة أطول من المعتاد، وبعد استشارة الأطباء، خضعت لمزيد من الفحوص لتحديد حجم الإصابة، لسوء الحظ، لم تأت النتائج بأنباء جيدة لأنني أصبت بكسر في فقرتين».
وقال ساينز إن الإصابة مستقرة، ويسعى للتعافي في أسرع وقت.

رالي داكار
السعودية
الفورمولا-1
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