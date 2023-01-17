ليزارازو: لا أحد يقارن نفسه بـ «زيدان»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



شدد بيكسينت ليزارازو، زميل ديدييه ديشامب، وزين الدين زيدان، في الجيل الفائز بكأس العالم 1998، على أن منتخب فرنسا ليس حكراً على لوجريه وديشامب، وإنه كان من الضروري مناقشة مسألة تعيين مدير فني، سواء بالتجديد للمدرب الحالي، أو اختيار بديل له، على نطاق واسع داخل الاتحاد وجمعيته العمومية ولجنته التنفيذية، وليس بين مانويل لوجريه رئيس الاتحاد وديشامب المدير الفني فقط، لأن المنتخب ملك لجميع الفرنسيين.

وقال ليزارازو في مقاله بصحيفة «ليكيب»، إن زيزو تم التعامل معه بعدم احترام، مشيراً إلى أنه كان يفضل إجراء مناقشة موسعة، وليس بين شخصين فقط، وزيدان كان يستحق الكثير من التقدير والاعتبار، مثل ديشامب تماماً.

ولما كان ديشامب وصف مؤخراً علاقته بزيدان، بأنها منافسة رياضية، فقد أبدى ليزارازو دهشته وعدم ارتياحه لهذه الجملة، وقال: زيزو ليس في منافسة مع ديشامب، إنه يرغب فقط في التدريب على أعلى مستوى، وهذا شيء طبيعي، لأن ذلك تاريخه ومصيره ومستقبله.

وأضاف: رأيي الشخصي، إنه لا يمكن أن يكون هناك تنافس رياضي بين زيدان وديشامب، لأن الأول هو أفضلنا، إنه أيقونة الكرة الفرنسية والعالمية، وما حققه مدرباً يضعه أيضاً في مقدمة المدربين الممتازين، ويكفيه فخراً ما حققه مع ريال مدريد، ولهذا أرى أنه ليس هناك أحد يمكن أن يقارن نفسه به.

وشدد ليزارازو على أن ما يسعى إليه زيدان أمر مشروع، ويمثل حلمه ورغبته العميقة، صحيح أن ديشامب أجاد بعد أن جاء خلفاً للوران بلان على رأس القيادة الفنية للمنتخب، ولكن زيدان يرغب بدوره في استكمال المسيرة، وعلينا جميعاً أن نفرح بذلك.