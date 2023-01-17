قاهر بطل «المونديال» مرشح لتدريب نيس



أنور إبراهيم (القاهرة)



تزايدت أسهم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، بعد أن فاجأ الجميع خلال كأس العالم الأخيرة، بفوز تاريخي على الأرجنتين الذي أصبح بطلاً للعالم في نهاية البطولة.

وأصبح «الثعلب» الفرنسي مطلوباً في أوروبا، بعد أن سبق له الفوز بكأس الأمم الأفريقية مع زامبيا وكوت ديفوار.

وتردد اسم رينارد بين قائمة المدربين الذين يمكنهم النجاح مع منتخبات «القارة العجوز»، غير أنه لا يمكنه مغادرة السعودية مجاناً، لأنه مرتبط بعقد مع «الأخضر»، وإن كان هناك بند في عقده يتيح له الرحيل، إذا دفع تعويضاً مالياً.

وكان اسم رينارد تردد بين المرشحين لتدريب منتخب بلجيكا أو بولندا، غير أن صحيفة «ليكيب» كشفت النقاب عن أن نيس يسعى للتعاقد معه، لتدريب الفريق، بعد إقالة لوسيان فافر، وتولي ديدييه ديجار المهمة مؤقتاً، لحين البحث عن مدير فني قادر على تنفيذ المشروع الرياضي للنادي الواقع جنوبي فرنسا.

وقالت الصحيفة إن إدارة نيس لم تكشف عن اسم رينارد، ولكنها تسعى لإنهاء الصفقة، لأن «الثعلب» يرغب بشدة في العودة إلى تدريب أحد الأندية الفرنسية بعد كثرة الترحال.

غير أن بعض المصادر الفرنسية نفت على لسان مسؤولي نيس، وجود أية اتصالات مع رينارد، بينما أكدت مصادر أخرى أنه في الصورة، وإنه بعد أن رفض عرضي بلجيكا وبولندا، قد يحاول أن يجرب حظه في وطنه الأم مع نيس، خاصة أنه قال في أحد أحاديثه الصحفية مؤخراً وهو يتحدث عن مستقبله: كل شيء ممكن.

هيرفي رينارد المولود في 30 سبتمبر 1968يعتبر أول مدرب يفوز بكأسي أمم أفريقية مع منتخبين مختلفين «زامبيا وكوت ديفوار»، ومسيرته لاعباً لم تكن حافلة، أبرز فريق لعب له هو «كان» الفرنسي، بينما مسيرته في عالم التدريب رائعة حيث تولى تدريب منتخبات زامبيا «مرتسن» وأنجولا «2010»، وكوت ديفوار 2014-2015، والمغرب 2016-2019، واستقر به المقام أخيراً مع منتخب السعودية منذ 2019.