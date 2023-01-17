ريتشارليسون: وداع «المونديال» أسوأ من خسارة أحد أفراد العائلة!

برلين (د ب أ)



أكد ريتشارليسون مهاجم توتنهام الإنجليزي، أن خروج المنتخب البرازيلي من دور الثمانية لـ «مونديال 2022»، بالخسارة أمام كرواتيا أسوأ من خسارة أحد أفراد العائلة. وتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة السابعة للمونديال، ثم اكتسح كوريا الجنوبية 4 -1 في دور الستة عشر، لكنه خسر على يد كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية، لتتبدد آمال التتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى منذ عشرين عاماً.

وقال ريتشارليسون لشبكة «اي اس بي ان»: كانت صدمة، لا أعرف أعتقد أنها أسوأ من خسارة أحد أفراد عائلتي.

وأضاف: من الصعب تجاوز ذلك اليوم، حتى يومنا هذا، عندما أشاهد فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي أشعر بالحزن.

وقال: علينا أن نمضي قدماً، لا زلت يافعاً، أعتقد أن لا يزال بمقدوري المشاركة في نسخة أو نسختين من كأس العالم، سأواصل العمل بقوة حتى تتدفق هذه الأمور مجدداً، الأهداف بدأت تأتي مجدداً، وهو الأمر الذي أعرف كيفية التعامل معه داخل الملعب.