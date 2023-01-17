الأهلي السعودي يتعاقد مع أمارال

الرياض (د ب أ)



كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تعاقد نادي أهلي جدة السعودي مع البرازيلي ماركوس أمارال لاعب ووهان الصيني لقيادة هجوم الفريق في دوري الدرجة الأولى.

ونقلت صحيفة «الرياضية» عن مصادر خاصة قولها «توقيع العقود الرسمية مع اللاعب تمت بعد اجتيازه الفحص الطبي، مشيرة إلى «أنه سيصل إلى جدة في غضون الـ48 ساعة المقبلة، للالتحاق بتدريبات الفريق».

وبحسب الصحيفة السعودية، من المقرر أن يبدأ البرازيلي أمارال «28 عاماً» مشواره مع الأهلي خلال المباراة أمام الجبلين في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى.

وبدأت مسيرة البرازيلي أمارال عبر قطاعات الناشئين في ساو باولو، وتنقل بين العديد من الأندية البرازيلية، ومنها إيتوانو وريد بل براجانتينو، وبعدها انتقل للقارة الآسيوية، حيث تنقل بين أندية هيبي شينا فورشن الصيني، ووهان الصيني.

وشارك أمارال مع ووهان الصيني، في 46 مباراة بداية من موسم 2022-2021، وأحرز 39 هدفاً وصنع 6 أهداف.