الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الأهلي السعودي يتعاقد مع أمارال

الأهلي السعودي يتعاقد مع أمارال
17 يناير 2023 08:27

الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
زيارة مرتقبة لبلينكن إلى الصين مطلع فبراير
850 ألف نسمة تراجعاً في عدد سكان الصين


كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تعاقد نادي أهلي جدة السعودي مع البرازيلي ماركوس أمارال لاعب ووهان الصيني لقيادة هجوم الفريق في دوري الدرجة الأولى.
ونقلت صحيفة «الرياضية» عن مصادر خاصة قولها «توقيع العقود الرسمية مع اللاعب تمت بعد اجتيازه الفحص الطبي، مشيرة إلى «أنه سيصل إلى جدة في غضون الـ48 ساعة المقبلة، للالتحاق بتدريبات الفريق».
وبحسب الصحيفة السعودية، من المقرر أن يبدأ البرازيلي أمارال «28 عاماً» مشواره مع الأهلي خلال المباراة أمام الجبلين في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى.
وبدأت مسيرة البرازيلي أمارال عبر قطاعات الناشئين في ساو باولو، وتنقل بين العديد من الأندية البرازيلية، ومنها إيتوانو وريد بل براجانتينو، وبعدها انتقل للقارة الآسيوية، حيث تنقل بين أندية هيبي شينا فورشن الصيني، ووهان الصيني.
وشارك أمارال مع ووهان الصيني، في 46 مباراة بداية من موسم 2022-2021، وأحرز 39 هدفاً وصنع 6 أهداف. 

السعودية
جدة
أهلي جدة
البرازيل
الصين
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©