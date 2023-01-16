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الرياضي

الرياض جاهزة لاحتضان «السوبر الإيطالي»

الرياض جاهزة لاحتضان «السوبر الإيطالي»
17 يناير 2023 00:45

روما (د ب أ)
يحتضن استاد فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، غداً الأربعاء لقاء كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بين ميلان وإنتر ميلان. 

ويأتي اللقاء قبل نحو أسبوعين من مباراة ديربي الدوري الإيطالي التي تجمع الفريقين على استاد سان سيرو في الخامس من فبراير المقبل. 

وتوج ميلان بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، في الوقت الذي أحرز فيها إنتر ميلان لقب الكأس.
ويحتل ميلان حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق تسع نقاط خلف نابولي المتصدر، ومتفوقاً بنقطة واحدة على يوفنتوس وإنتر ميلان. 

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وتوج ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي سبع مرات من قبل في أعوام 1988 و1992 و1993 و1994 و2004 و2011 و2016، كما نال إنتر اللقب ست مرات في أعوام 1989 و2005 و2006 و2008 و2010 و2021.
ويقام كأس السوبر الإيطالي في السعودية للمرة الثالثة بعد نسخة 2018 التي جمعت بين ميلان ويوفنتوس ونسخة 2019 بين لاتسيو ويوفنتوس. 

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية عبر حسابها الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي، وصول بعثتي ميلان وإنتر ميلان إلى الرياض تحسباً للقاء المنتظر.
وكانت السعودية استضافت كأس السوبر الإسباني على مدار عدة أيام، قبل فوز برشلونة على ريال مدريد 3 /1 في النهائي أمس الأول.

 

إنتر ميلان
ميلان
السوبر الإيطالي
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