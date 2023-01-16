مهرجان ولي عهد دبي للهجن: «إنجاز» تحصد ناموس الحول.. و«متعب» بطل الزمول

دبي (الاتحاد)

شهد ميدان الهجن العربية الأصيلة في المرموم، أمس، منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وتنافست 905 مطايا على مدار 28 شوطاً أقيمت صباحاً ومساءً، وشهدت الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً لمسافة 8 كم.

وذهب ناموس أول أشواط الفترة المسائية، والذي خصص للحول المحليات إلى شعار سهيل الرملي محمد العامري والذي قدم «إنجاز» على الصدارة بزمن وقدره 12:30:4 دقيقة.

وحققت صاحبة سيف الإمارات في ختامي المرموم 2022، «زريج» المملوكة لفرج علي بن حمودة الظاهري صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت بلغ 12:33:2 دقيقة.

ونجح «متعب» لمحمد حمد كردوس العامري في حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بعد أن سجل توقيتاً وقدره 12:45:0 دقيقة.

وتألق «صايب» بشعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في الشوط الرابع للزمول المهجنات وحسم المعركة بتوقيت بلغ 12:40:7 دقيقة.

وشهد الميدان، صباح أمس، إقامة 16 تحدياً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كم، خصصت منها عشرة أشواط لهجن الإنتاج،

وأهدت «رغد» شعار سعيد راشد غدير الكتبي صدارة التحدي الرئيس للحول المحليات للإنتاج، وذلك بزمن وقدره 12:37:6 دقيقة.

وظفرت «وضحى» لمالكها العثه خزع العثه العامري بالناموس في التحدي الرئيسي للحول المهجنات للإنتاج وسجلت توقيتاً بلغ 12:46:2 دقيقة.

وكسب «شديد»، المملوك لعبدالواحد خزع العثه الهركي العامري صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج بعد أن وصل لخط النهاية في زمن بلغ 12:47:2دقيقة.

وكان التحدي الرئيس للزمول المهجنات من نصيب شعار سهيل هيان سالم العامري والذي قدم «مثير» بطلاً للزمول المهجنات للإنتاج بتوقيت وقدره 12:44:4 دقيقة.

وحازت «ريتال» ملك سعيد منانه غدير اجتبي التوقيت الأفضل في الأشواط الصباحية من خلال فوزها بصدارة الشوط العاشر للحول المهجنات للإنتاج بزمن بلغ 12:35:3 دقيقة.

ويشهد ميدان المرموم، صباح ومساء اليوم، ختام رحلة هجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وذلك من خلال تحديات الحول والزمول التي ستقام على مدار 27 شوطاً، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، وثلاثة عشر شوطاً في الفترة المسائية، وستكون مسافة السباق هي 8 كم.

وأبدى سعيد العثة الخزع العامري ارتياحه العميق للمشاركة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وفوزه بالشوط الثاني الذي حصلت عليه «وضحى» بالإضافة وصافة كل من «توزيع» و«قرموشة»، وأشار إلى أن «وضحى» تنحدر من سلالة بنت سلهود بالعضيلي وأمها بنت رجيف منانة.

وقال: هذا المهرجان له نكهة خاصة ولقد حصلنا بكل فخر واعتزاز على أول سيف في أول مهرجان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وهو مناسبة غالية على قلوب الجميع، وهذا الحدث الذي يحمل اسمه.