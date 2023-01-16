كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور: «تي 4» يحلق بذهبية «رمز» الجير تبع و«59» وصيفاً

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق الصقر «تي 4» لـ«إم 7» بذهبية شوط الرمز للجير تبع - فرخ فئة أصحاب السمو الشيوخ، في منافسات اليوم الأول من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي انطلقت أمس الاثنين بميدان الفلاح وينظمها نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون وتحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

وحصل البطل على 250 ألف درهم جائزة مالية فيما حل الصقر «59» لـ«أف 3 كي» وصيفاً في هذا الشوط، وجاء ثالثاً «تي 150» لصقور الظفرة 1.

وشهد اليوم الأول من المسابقة إقامة سبعة أشواط خمسة في منافسات أصحاب السمو الشيوخ وشوطين

وأسفرت منافسات الأمس عن تحليق الصقر «تي 1» لـ«النيف» بذهبية الشوط الأول لفئة الجير تبع - فرخ لأصحاب السمو الشيوخ، وحل ثانياً «تي 76»، وجاء ثالثاً «تي 14»، فيما فاز الصقر «176» لـ «أف 3 أر» بمنافسات الشوط الثاني للفئة نفسها، وحل ثانياً «171» للمالك نفسه، واحتل المركز الثالث «تي 12» لـ«أف 3 أس».

أما شوط الجير تبع - جرناس لفئة أصحاب السمو الشيوخ فقد حلق بذهبيته الصقر «مزيون» لـ«أف 3» وحل ثانياً «تي 114» واحتل المركز الثالث لهب لـ«أم 7»، وفي الشوط الثاني للفئة نفسها حلق الصقر «تي 164» بالميدالية الذهبية وجاء ثانياً «الحمر 53» واحتل المركز الثالث «تي 32» لـ «أم 7».

واختتمت منافسات اليوم الأول بإقامة شوطين لفئة العامة هواة، وأسفرت نتائجهما عن تتويج الصقر «شكلان» لسعيد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي، بذهبية الشوط النهائي للجير تبع - فرخ فئة العامة هواة، وحل ثانياً «مرعب» لناصر خزام محمد المنصوري، وحل ثالثاً «مزاحم» لعبد الله محمد عتيق شامس العامري.

أما ذهبية الشوط النهائي لفئة الجير تبع - جرناس فقد حلق بها «همام» لأحمد محمد عبيد الهلي وحل ثانياً «أرقيط» لسيف عبيد سيف بن سمحة الشامسي وثالثاً جاء «كولومبوس» لفاضل علي متعافي المنصوري.

من جهته عبر سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين عن سعادته البالغة بالانطلاقة الرائعة لأكبر وأهم بطولات الموسم، مشيراً إلى أن مشهد المشاركة والانطلاقة يعبر عن مدى عشق الجميع لتراث الآباء والأجداد، ووجه التحية للمشاركين وكذلك للفائزين في أشواط اليوم الأول مؤكداً أن الجميع فائز في هذا المحفل التراثي الكبير ولا يوجد خاسر على الإطلاق.

وشدد على ثقته التامة في مواصلة المسابقة لقوتها حتى اليوم الختامي في السابع والعشرين من الشهر الجاري، موجهاً الشكر إلى جميع المشاركين على الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة للمسابقة في مختلف الفئات.