أبوظبي تنضم إلى الوجهات المستضيفة لجولة محترفات التنس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي ورابطة لاعبات التنس المحترفات و«آي إم جي»، أمس، أن أبوظبي ستكون الوجهة الأحدث لاستضافة إحدى بطولات جولة لاعبات التنس المحترفات على مستوى العالم.

وتقام بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، في العاصمة أبوظبي بالفترة من 5 إلى 12 فبراير 2023. ويمثل الحدث أول بطولة من بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات تقام في أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الملعب الرئيس في مجمع التنس في مدينة زايد الرياضية، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، وفيكي جونارسن مديرة البطولة.

ويشهد الحدث الذي يقام بالتعاون مع مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي مشاركة أقوى لاعبات التنس على مستوى العالم، في المنافسات التي تقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وبينهن اللاعبة أُنس جابر المصنفة الثانية عالمياً.

وإلى جانب إقامة أكثر من 60 مباراة ضمن منافسات الفردي والزوجي على مدار ثمانية أيام، فستشمل البطولة أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية للعائلات وعشاق الرياضة على حد سواء، ومن ضمنها الفعاليات التنشيطية للمشجعين، والألعاب المستوحاة من لعبة التنس، بالإضافة إلى جلسات الحوار مع اللاعبات خلال الأيام الأربعة الأولى.

وقال حميد الشمري: «يسعدنا أن يكون لنا دور في تقديم النسخة الأولى من هذه البطولة ضمن جولة لاعبات التنس المحترفات 500 نقطة في أبوظبي، لنواصل من خلال ذلك مساعينا لتقديم الدعم لهذه الرياضة واستقطاب أبرز البطولات ذات المستوى العالمي إلى إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهودنا الرامية لتعزيز أسلوب الحياة الصحية والنشطة في المجتمع، وتعزيز التزام مبادلة بدعم رياضة التنس للسيدات في المنطقة».

وتعتبر مبادلة، شريك اللقب في هذه البطولة، من أبرز الداعمين الملتزمين بلعبة التنس منذ أكثر من 14 سنة. وهي ترعى العديد من بطولات التنس الاحترافية على مستوى العالم، بالإضافة إلى دعم المبادرات المحلية مثل كأس مبادلة المجتمعي وبرنامج مبادلة للتنس في المدارس. وتهدف مبادلة إلى توسيع حضورها في بطولات التنس للسيدات مع إضافة الحدث الثاني من بطولات 500 نقطة إلى محفظة شراكاتها في الرياضة.

من جانبه، قال عارف حمد العواني: «يُسعدني أن أنقل لكم تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، متمنياً للجميع التقدم والنجاح في إطلاق النسخة الأولى من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، إحدى جولات هولوجيك لرابطة لاعبات التنس المحترفات في العالم (500 نقطة)».

وأضاف قائلاً: «إن إطلاق البطولة الجديدة يؤكد على قدرة أبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ويأتي نتيجة طبيعية لثقة الاتحادات والمؤسسات والهيئات الرياضية العالمية في التنظيم المبهر، لتدخل البطولة بقوة في روزنامة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها العاصمة على مدار العام، وفق أعلى المعايير الاحترافية والمتطلبات العالمية، ونحن في مجلس أبوظبي الرياضي سعداء بأن نكون جزءاً من هذه البطولة الجديدة، التي تعكس التزامنا بدعم واستضافة الفعاليات الرياضية، ونشر رياضة التنس وتعزيز حضورها بين السيدات في المنطقة خلال الفترة المقبلة».

واختتم قائلاً: «تربطنا مع شركة مبادلة للاستثمار، شراكة لدعم وتعزيز الجهود المبذولة لبناء مجتمع صحي وسليم في أبوظبي، من خلال رعايتها لعدد كبير من الفعاليات والأنشطة الرياضية المجتمعية المحلية والعالمية، كما تجمعنا الجهود المشتركة لتعزيز سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة رياضية مرموقة، ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم لهم بوافر الشكر والتقدير على الدور الكبير الذي يقدمونه لخدمة الرياضة والرياضيين».

من جانبها، قالت أُنس جابر، التي سبق لها أن حازت إعجاب المشجعين في العاصمة الإماراتية في 2021 و2022، عندما أحرزت لقب بطولة مبادلة العالمية للتنس: «أنا متشوقة بالتأكيد للعب مرة أخرى في أبوظبي خلال شهر فبراير. لطالما كانت الأجواء مميزة وكان تشجيع الجماهير مذهلاً، وكل ما أتمناه هو أن أواصل تحقيق الانتصارات في هذا الملعب الرائع».