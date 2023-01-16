الشارقة يحرز لقب بطولة شباب الجودو

الشارقة (الاتحاد)

توج فريق نادي الشارقة للجودو بلقب بطولة الشباب لعام 2023، التي نظمها اتحاد الجودو باستاد الكرة بنادي ضباط الشرطة في الشارقة، تحت شعار «نعم للرياضة.. لا للمخدرات»، والتي جاء تنظيمها الرائع بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وذلك تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، والتي حققت جملة من الأهداف والنجاحات وسط حضور رسمي ومجتمعي، وقد كتب للبطولة النجاح ترجمة لأهدافها التوعوية التي أقيمت من أجلها.

وجاء تتويج نادي الشارقة بالمركز الأول برصيد 7 ميداليات منها 4 ذهبيات و3 فضيات، وحل في المركز الثاني نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 7 ميداليات منها ذهبيتان و3 فضيات وبرونزيتان، وجاء في المركز الثالث فريق نادي اتحاد كلباء برصيد 6 ميداليات، منها ذهبية واحدة وفضية و4 برونزيات.

وعلى مستوى الفردي وزعت 7 ميداليات ذهبية للأوزان المختلفة وكانت لفريق الشارقة 4 ميداليات منها من نصيب اللاعب عبدالله بن حمو في وزن تحت 60 كجم، وخالد وليد في وزن تحت 66، وعبد الرحمن حمو في 79 كجم ويمن نور في وزن تحت 81.

وفاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بذهبيتين لسلطان عيسى في وزن تحت 90 ورسول عايد أميتوف في وزن تحت 100 كجم، ونال ذهبية نادي اتحاد كلباء عبدالله شادي في وزن فوق 100 كجم.

وفي ختام البطولة قام العميد عارف الشريف مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة‏ بشرطة الشارقة، نيابة عن قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد جاسم السجواني الأمين العام المساعد لاتحاد الجودو، بحضور لفيف من المسؤولين وضباط شرطة الشارقة، بتتويج الفائزين الأوائل، ناقلاً تحيات وشكر قائد عام شرطة الشارقة لاتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي على تلك المبادرة المجتمعية التي تهدف لتوعية الجيل الصاعد بمضار آفة العصر، التي أصبحت من الظواهر الخطيرة التي تهدد العالم كله، مؤكداً على اعتماد تلك البطولة الشبابية بشكل سنوي ضمن روزنانة نشاط شرطة الشارقة الرياضي.