شباب الأهلي يدشن «إياب» سلة آسيا بلقاء البشائر

علي معالي (دبي)

يحل فريق البشائر العماني لكرة السلة ضيفاً في السادسة من مساء اليوم على فريق شباب الأهلي في دبي، في أولى مباريات الإياب لمنافسات المجموعة الأولى من تصفيات غرب آسيا «منطقة الخليج»، وهي مباراة يبحث خلالها شباب الأهلي عن استمرار الصدارة التي يتربع عليها منفرداً برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات متتالية على كل من البشائر وكاظمة الكويتي والهلال السعودي.

ويعيش «الفرسان» مرحلة مزدهرة في الوقت الراهن، سواء على المستوى الآسيوي بصدارته للمجموعة، أو باحتلاله قمة الدوري المحلي وتأهله للمربع الذهبي، وهو ما سيجعل الفريق يدخل لقاء الليلة بمعنويات النصر أملا في الحفاظ على قمته، حيث يتأهل الفريق المتصدر للمجموعة الآسيوية إلى نصف النهائي آسيا مباشرة، وبالتالي فإن الصدارة فرصة مهمة للغاية للحفاظ على المكتسبات التي حققها الفريق حتى الآن.

ويعتمد المدرب البوسني زوران في المباراة على مجموعة من اللاعبين المحليين أصحاب القدرات العالية ومنهم قيس عمر وسعيد مبارك ومحمد مبارك وحامد عبداللطيف ومحمد عبداللطيف وأحمد عبداللطيف وطلال سالم، ومعهم الثلاثي الأجنبي براندون ونيكولاس وميلان ميلوزوفيتش.