«النمور» يترقب بديل ملابا

فيصل النقبي (كلباء)

حقق اتحاد كلباء استفادة كبيرة من فترة التوقف الحالية، من خلال الوديات التي خاضها أمام دبا الفجيرة وعجمان، حيث فاز بالمباراتين وسجل 5 أهداف وتلقى هدفين فقط، حيث فاز على دبا 1/3 وعلى عجمان 1/2، والأهم هو حالة الرضا لدى الجهاز الفني بقيادة فرهاد مجيدي، والذي وقف على مستويات اللاعبين الشباب الهجومية وخاصة الأجانب، الذين سجلوا الأهداف الخمسة للفريق.

من ناحية أخرى، تواصل اللجنة الفنية بالنادي جهودها من أجل حسم ملف المهاجم الأجنبي الذي سيكون بديلاً لملابا، بعد أن تم إنهاء التعاقد معه مؤخراً، وربما تشهد الأيام المقبلة خبر التعاقد مع المهاجم ووصوله إلى الدولة خصوصاً وأن النادي يتفاوض مع اثنين من المهاجمين من جنسيات مختلفة، للتعاقد مع أحدهما لقيادة خط هجوم الفريق.