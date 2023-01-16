136 مباراة تكتب إثارة «نصف المشوار» في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

أسدلت مباريات الجولة 17 من دوري الدرجة الأولى، والتي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، الستار على الدور الأول في المنافسة بمشاركة 17 نادياً، وشهد الدور الأول إقامة 136 مباراة على مدار 17 جولة بمعدل 8 مباريات في كل جولة، حُسمت 64 مباراة بالفوز، مقابل 72 انتهت بالتعادل.

ووصل إجمالي أهداف النصف الأول لدور الأولى إلى 433 هدفاً، بما فيها الأهداف الاعتبارية في ثلاث مباريات، بمعدل 3.7 هدف في المباراة.

واحتفل نادي حتا المنطلق بسرعة «الإعصار» بلقب «بطل الشتاء» بالتزامن مع ختام الدور الأول في الجولة 17، والتي شهدت تفوقه على مضيفه سيتي 2-1، مقابل تعثر منافسه دبا الحصن المتراجع لمركز الوصافة بالتعادل مع الذيد 3-3، وانفرد حتا بالصدارة برصيد 36 نقطة، مقابل 34 لدبا الحصن الثاني.

واستحق «الإعصار» لقب «بطل الشتاء» في الدور الأول بعدما حقق أكبر رصيد من الانتصارات في 11 مباراة، مقابل التعادل في 3 والخسارة في مباراتين، وتساوى حتا مع منافسه دبا الحصن في وصافة «الأقوى هجوماً برصيد 39 هدفاً لكل فريق خلف الإمارات المتصدر بـ 40 هدفاً، واستقبلت شباك حتا 18 هدفاً في 16 مباراة كثاني أقوى دفاع بعد الإمارات المتصدر بـ 13 هدفاً.

وأمن فريق الإمارات موقعه في المركز الثالث بالفوز الأكبر في الجولة 17 على حساب مضيفه فرسان هسبانيا 6-0، وشهدت المباراة تسجيل البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم «الصقور»، والمتوج بلقب الهداف في آخر نسختين لدوري الأولى، لهدفين لينفرد بدوره بصدارة الهدافين برصيد 15 هدفاً، مقابل 13 لمنافسه الصربي فيليب استوبر فيك لاعب العروبة.

وأنهى الحمرية العائد إلى سباق المنافسة بقوة، الدور الأول في المركز الرابع برصيد 27 نقطة بفوزه على التعاون 2-1، وهو ذات الرصيد الذي أنهى به العربي مشوار الدور الأول ولكن في المركز الخامس بفوزه على الفجيرة 3-2، فيما تراجع الجزيرة الحمراء إلى السادس بتوقف رصيده في 27 نقطة بالخسارة أمام مضيفه مسافي 0-2.

وبدا من اللافت احتلال ثلاثة من أصل 4 أندية حديثة في دوري الأولى للمراكز الأخيرة في الترتيب، ممثلة في فرسان هسبانيا الصاعد حديثاً للهواة والمتذيل برصيد 6 نقاط، مقابل 11 لرفيقه في رحلة الصعود نادي بينونة صاحب المركز قبل الأخير، و13 نقطة لسيتي صاحب المركز الخامس عشر.

وتتواصل عجلة المنافسة في دوري الأولى دون توقف، حيث تنطلق مواجهات الدور الثاني بإقامة الجولة 18 والتي يفتتحها سيتي والإمارات مساء الجمعة المقبل، فيما يلعب مساء السبت الرمس والفجيرة، العروبة وحتا، فرسان هسبانيا وجلف أف سي، وتختتم الأحد بمباريات الذيد وبينونة، مصفوت والجزيرة الحمراء، مسافي والتعاون، العربي ودبا الحصن.



تغييرات بالجملة في الأجهزة الفنية

دارت مقصلة إقالات المدربين مبكراً في الدور الأول لدوري الدرجة الأولى بدايةً من الجولة الرابعة، بعدما أطاح حتا بالمقدوني جوكيكا مقابل التعاقد مع الوطني عبدالله مسقر، لتتوالى بعدها التغييرات على صعيد الأجهزة الفنية، وشملت قائمة المقالين الصربي بوريس بونياك مدرب العروبة، التونسي عبد الحليم الرويمي مدرب الرمس، معتز عبدالله والعراقي أمين فيليب «الجزيرة الحمراء»، والمغربي بدر الدين الإدريسي مدرب العربي بنهاية الجولة 13.