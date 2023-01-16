«العميد» يخلي خانة لوكاس لنجل «الأسطورة»

معتصم عبدالله (دبي)

دشن النصر ترتيب أوراقه بالإعلان عن عدد من الصفقات على صعيد اللاعبين المواطنين والأجانب، بالتزامن مع انطلاقة «الميركاتو الشتوي»، تأهباً لاستئناف مشوار «دوري أدنوك للمحترفين» السبت المقبل، حيث يحل الفريق صاحب المركز 12 في الترتيب العام للدوري برصيد 7 نقاط، ضيفاً على الشارقة «المتصدر» ضمن الجولة 13 والأخيرة في الدور الأول.

وشملت قائمة التعاقدات الجديدة في صفوف «الأزرق»، ضم سلطان الشامسي على سبيل الإعارة من العين، والثنائي عبدالعزيز صنقور وسعود عبدالرزاق المنتقلين من شباب الأهلي، والمدافع البوسني سمير ميميشيفيتش القادم بدوره من الدوري الصيني كأول الصفقات على صعيد الأجانب.

وأخلت إدارة النصر في المقبل، خانة المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس المنضم مطلع الموسم الحالي إلى «الأزرق» قادماً من الطائي السعودي، كأول المغادرين لتشكيلة «الأزرق» تمهيداً لقيد المدافع البوسني سمير ميميشيفيتش ابن المدرب البوسني مدحت ميميسيفيتش، واللاعب الأبرز في تاريخ نادي سلوبودا توزلا البوسني.

وعانى النصر على الصعيد الدفاعي في الدوري، حيث استقبلت شباك الفريق 24 هدفاً في 12 مباراة في الدوري كثالث أضعف خط دفاع بعد فريقي الظفرة برصيد 36 هدفاً، والبطائح 25 هدفاً، في الوقت الذي غاب فيه سالمين «31 عاماً» عن المشاركة مع «الفرسان» خلال الموسم الحالي 2022- 2023.