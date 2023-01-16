«الأحمر العُماني» إلى نهائي «خليجي 25»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تأهل منتخب عُمان إلى نهائي بطولة «خليجي 25»، بعد فوزه على المنتخب البحريني 1-0، بهدف سجله جميل الأحمدي من تسديدة صاروخية سكنت شباك البحرين في الدقيقة 83، ليلاقي المنتخب العراقي على لقب البطولة مساء الخميس المقبل.

جاءت المباراة متوازنة في الشوط الأول، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات الأمور وسادت حالة من الحذر بعض الشيء من جانب لاعبي المنتخبين، وإن كانت الأفضلية للأحمر العُماني خاصة على الصعيد الهجومي.

في الشوط الثاني كانت الأفضلية لصالح منتخب عُمان أيضاً، حيث أهدر أكثر من فرصة للتسجيل وكان الأفضل والأخطر بشكل دائم وفي الجهة الأخرى لم يظهر البحرين بقوة إلا بعد تسجيل جميل الأحمدي لهدف اللقاء، وظهرت أنيابه الهجومية بغية تسجيل التعادل لكن محاولات الأحمر البحريني باءت بالفشل لينجح الأحمر العُماني في الحفاظ على تقدمه ويصعد لمواجهة العراق في المباراة النهائية.