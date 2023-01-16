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«الرابطة» تستكمل جولة المدارس في ملاعب المحترفين

«الرابطة» تستكمل جولة المدارس في ملاعب المحترفين
16 يناير 2023 23:15

أبوظبي (الاتحاد) 
أطلقت رابطة المحترفين الأربعاء الماضي برنامج جولة المدارس في ملاعب أندية المحترفين، وهي المبادرة التي تنظمها بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وفق أهداف الخطة الاستراتيجية 2020-2030، التي تسعى من خلالها الرابطة إلى مد جسور التواصل بين المجتمع والأندية المحترفة.
وانطلقت الجولة في أولى محطاتها في استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة، حيث قام طلاب مدارس مدينة زايد (مدرسة مدينة زايد – مدرسة الظفرة – مدرسة الفلاح) بجولة في الاستاد الذي يحتضن مباريات مسابقات المحترفين، والتعرف على مرافقة المختلفة، حيث اطلع الطلاب على غرف ملابس اللاعبين وأرضية الملعب والكيفية التي تتم فيها إدارة الاستاد خلال يوم المباراة وفي الأيام الأخرى على مدار العام.
كما استمتع الطلاب بفعاليات منطقة الجماهير التي أقامتها الرابطة خصيصاً لهم خلال الجولة، وذلك لإضفاء المزيد من الأجواء الممتعة على هذه المبادرة.
وتستكمل المحطة الثانية من المبادرة، يوم 18 يناير الجاري في نادي خورفكان، حيث سيقوم طلاب مدرسة البيان بجولة في استاد صقر بن محمد القاسمي.
وتسعى الرابطة بالشراكة مع الأندية المحترفة، إلى تعزيز الدور المجتمعي للأندية من خلال التواصل الفعال مع نطاقها الجغرافي ومع كافة شرائح المجتمع، وبشكل أخص طلبة المدارس الذين يولون الرياضة وكرة القدم اهتماماً كبيراً.

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