الشارقة بطل دوري شباب اليد

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق الشارقة بدرع دوري الشباب لكرة اليد للمرة السادسة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة (38-28) في الجولة العاشرة والأخيرة، والتي جرت على صالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، ليحصد شباب «الملك» البطولة بالعلامة الكاملة.

وعقب انتهاء اللقاء، قام ناصر سالم الحمادي الأمين العام لاتحاد اليد، بتتويج فريق الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، بحضور يوسف أحمد، مشرف مراحل كرة اليد بالشارقة.

وأعرب جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد الشرقاوية عن سعادته بإنجاز شباب الملك بفوزهم المتتالي بجميع الألقاب، والذي جاء نتيجة جهود كبيرة من منظومة كرة اليد بنادي الشارقة واهتمام ومتابعة مستمرة أثمرا عن تواصل نجاح قطاع المراحل السنية لكرة اليد على مدار سنوات ممتدة عبر أجيال من أبناء قلعة الملك.