الثلاثاء 17 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كلوب يطالب بالعودة إلى الأساسيات

كلوب يطالب بالعودة إلى الأساسيات
16 يناير 2023 20:00

ليفربول(رويترز) 
حث يورجن كلوب مدرب ليفربول، فريقه على العودة إلى الأساسيات، في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة ولفرهامبتون واندرارز الثلاثاء، في مباراة إعادة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد خسارة مذلة 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون.
وتعادل ليفربول حامل لقب الكأس 2-2 على ملعبه أمام ولفرهامبتون في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن سجل هوانج هي-تشان هدف التعادل في الدقيقة 66، وكان محظوظا بالخروج بهذا التعادل بعد أن ألغى الحكم هدفاً متأخراً لولفرهامبتون بسبب التسلل.
وإذا تغلب ليفربول على ولفرهامبتون، فسيواجه برايتون مرة أخرى، الذي سجل ثلاثة أهداف في مرمى الفريق القادم من مرسيسايد في مباراتي الدوري هذا الموسم، وسيطر منذ البداية في الفوز يوم السبت.
وقال كلوب للصحفيين الاثنين: "مشاكل كرة القدم تحلها آليات كرة القدم. كان يتعين على الفريق اللعب بشكل أفضل أمام برايتون. كان من المفترض ألا تكون المباراة بهذه الصعوبة.
"يجب أن نلعب بقوة ونضيق المساحات ونمارس الضغط على المنافس. يجب أن ندافع بشكل أفضل. في لحظات كثيرة، تبدو المساحات كبيرة جداً ويتعين أن ندافع بقوة. علينا العودة إلى الأساسيات، هذا ما يتعين علينا القيام به".
وقال كلوب إن ليفربول سيضع أقوى تشكيلة ممكنة أمام ولفرهامبتون.
وأضاف: "ولفرهامبتون يمر بفترة جيدة، ويلعب جيداً على ملعبه. فاز بمباراة مطلع الأسبوع 1-صفر على ملعبه أمام وستهام يونايتد. ستكون مواجهة صعبة.
"ليس كل اللاعبين الذين خاضوا المباراة الأخيرة في كامل الجاهزية لأسباب مختلفة وسنقوم بإجراء تغييرات. نريد الفوز بالمباراة.
"يمكنني أن أقول للاعبين الذين خسروا في برايتون لقد وضعتمونا في هذا الموقف، دعونا نرى كيف نخرج منه.. سأتخذ قرارات وسنجري تغييرات، هذا منطقي".
وقال المدرب الألماني، الذي أشار سابقاً إلى أنه من غير المرجح أن يتعاقد ليفربول مع المزيد من اللاعبين في انتقالات يناير، إن فريقه ليس ضعيفاً.
وأضاف: "نبحث الأمر أيضاً في سوق الانتقالات. النادي ليس عنيدا ولا يفكر بالاحتفاظ بالتشكيلة الحالية حتى عام 2060.
"إذا كانت الحلول موجودة وقابلة للتنفيذ ومتاحة، فسنشتري بالطبع لاعبين. لدينا تشكيلة تقدم عروضاً أقل من المتوقع لكن لا يمكنني إلقاء اللوم على أي شخص آخر. يجب أن أتحمل المسؤولية. هذه مسؤوليتي.
"تشكيلتنا ليست صغيرة. بالطبع يجب أن نعزز التشكيلة لكن هل هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك؟ لا يمكنني الحكم جيداً بسبب الوضع الذي نحن عليه الآن". 

أخبار ذات صلة
برايتون يصدم ليفربول بالثلاثة
نصيحة أمنية تبعد إدارة إيفرتون
ليفربول
يورجن كلوب
برايتون
وولفرهامبتون
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
محمد بن راشد: عُمان منا ونحن منهم
الإمارات
محمد بن راشد: عُمان منا ونحن منهم
اليوم 16:35
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
الإمارات
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
اليوم 16:15
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
اليوم 16:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©