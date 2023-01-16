الثلاثاء 17 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

العراق يزيح قطر في الطريق إلى نهائي «خليجي 25»

العراق يزيح قطر في الطريق إلى نهائي «خليجي 25»
16 يناير 2023 19:39

علي معالي(دبي)
ضرب المنتخب العراقي موعداً في المباراة النهائية لكأس الخليج لكرة القدم «خليجي 25»، بفوزه على نظيره القطري في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في مدينة البصرة العراقية 2- 1، ليصعد «أسود الرافدين» إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه، منذ اعتماد نظام المجموعات في 2004، ويتمسك بفرصه مجدداً في استعادة اللقب الغائب عنه منذ 35 عاماً.
وأظهر منتخب العراق رغبته بتسجيل هدف الافتتاح وأرغم العنابي على التراجع، ولم يمنع هذا الضغط الأخير من اغتنام بعض الفرص، والوصول إلى مرمى الحارس العراقي جلال حسن بجرأة واضحة خففت بمرور الوقت عن كاهله ضغط المواجهة.
واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للعراق نفذها علي فائز على رأس أيمن حسين، الذي ارسل بدوره رأسية أبعدها الحارسي مشعل برشم بصعوبة، ليتابعها إبراهيم بايش داخل الشباك القطرية.
واصل المنتخب العراقي زخم محاولاته الهجومية لتعزيز تقدمه، مستفيداً من مساحات لعب كبيرة ومتفوقاً بتنوع أدائه وكان أكثر فاعلية مقارنة بنظيره القطري.
لم يستمر تقدم العراق سوى عشر دقائق ليعود العنابي إلى المباراة، ويدرك التعادل بواسطة عمرو سراج، بتسديدة مباشرة في الشباك.
بعد إدراكه هدف التعديل استعاد المنتخب القطري توازنه وقواه وازدادت ثقته، ليواصل محاولات الهجومية ومقارعة منافسه صاحب أفضلية عاملي الأرض والجمهور.
قبل انتهاء الشوط الأول الذي شهد سجالاً بين الطرفين بدقيقة واحدة، عاد المنتخب العراقي وتقدم بواسطة أيمن حسين مستغلاً خطأ مزدوجاً لعاصم مدبو والحارس برشم، فارسل كرة عالية إلى الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم عراقي بهدفين لواحد.
بداية الشوط الثاني كانت قطرية وكان العنابي قريباً جداً من التعديل، لولا عارضة المرمى العراقي التي وقفت حائلاً دون ذلك، عندما ردت كرة قوية لعمرو سراج سددها بقوة بعد أن هيأها لنفسه (46).
أدرك المنتخب العراقي خطورة منافسه القطري، فحاول فرض نفسه وزيادة تركيزه الدفاعي بوجه محاولات المنتخب القطري، الذي بدا هذا الشوط بأفضلية واضحة على العكس من الشوط الأول وبحث عن فرص الوصول إلى مرمى المنتخب العراقي الذي أخذ يعتمد طريقة دفاعية للمحافظة على التقدم.
وأبعد الحارس القطري مشعل برشم كرة ثابتة هائلة سددها ضرغام إسماعيل (72)، وأخرى رأسية لأيمن حسين.
وحاول المنتخب القطري إدراك التعادل في ربع الساعة الأخير لكنه لم ينجح في ذلك.

أخبار ذات صلة
احتفالات عراقية «صاخبة» بـ «نهائي خليجي 25»
نهائي الخليج «مجموعة واحدة»!
خليجي 25
العراق
قطر
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
محمد بن راشد: عُمان منا ونحن منهم
الإمارات
محمد بن راشد: عُمان منا ونحن منهم
اليوم 16:35
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
الإمارات
أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك المنصوري
اليوم 16:15
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين
اليوم 16:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©