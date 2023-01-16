العراق يزيح قطر في الطريق إلى نهائي «خليجي 25»

علي معالي(دبي)

ضرب المنتخب العراقي موعداً في المباراة النهائية لكأس الخليج لكرة القدم «خليجي 25»، بفوزه على نظيره القطري في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في مدينة البصرة العراقية 2- 1، ليصعد «أسود الرافدين» إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه، منذ اعتماد نظام المجموعات في 2004، ويتمسك بفرصه مجدداً في استعادة اللقب الغائب عنه منذ 35 عاماً.

وأظهر منتخب العراق رغبته بتسجيل هدف الافتتاح وأرغم العنابي على التراجع، ولم يمنع هذا الضغط الأخير من اغتنام بعض الفرص، والوصول إلى مرمى الحارس العراقي جلال حسن بجرأة واضحة خففت بمرور الوقت عن كاهله ضغط المواجهة.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للعراق نفذها علي فائز على رأس أيمن حسين، الذي ارسل بدوره رأسية أبعدها الحارسي مشعل برشم بصعوبة، ليتابعها إبراهيم بايش داخل الشباك القطرية.

واصل المنتخب العراقي زخم محاولاته الهجومية لتعزيز تقدمه، مستفيداً من مساحات لعب كبيرة ومتفوقاً بتنوع أدائه وكان أكثر فاعلية مقارنة بنظيره القطري.

لم يستمر تقدم العراق سوى عشر دقائق ليعود العنابي إلى المباراة، ويدرك التعادل بواسطة عمرو سراج، بتسديدة مباشرة في الشباك.

بعد إدراكه هدف التعديل استعاد المنتخب القطري توازنه وقواه وازدادت ثقته، ليواصل محاولات الهجومية ومقارعة منافسه صاحب أفضلية عاملي الأرض والجمهور.

قبل انتهاء الشوط الأول الذي شهد سجالاً بين الطرفين بدقيقة واحدة، عاد المنتخب العراقي وتقدم بواسطة أيمن حسين مستغلاً خطأ مزدوجاً لعاصم مدبو والحارس برشم، فارسل كرة عالية إلى الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم عراقي بهدفين لواحد.

بداية الشوط الثاني كانت قطرية وكان العنابي قريباً جداً من التعديل، لولا عارضة المرمى العراقي التي وقفت حائلاً دون ذلك، عندما ردت كرة قوية لعمرو سراج سددها بقوة بعد أن هيأها لنفسه (46).

أدرك المنتخب العراقي خطورة منافسه القطري، فحاول فرض نفسه وزيادة تركيزه الدفاعي بوجه محاولات المنتخب القطري، الذي بدا هذا الشوط بأفضلية واضحة على العكس من الشوط الأول وبحث عن فرص الوصول إلى مرمى المنتخب العراقي الذي أخذ يعتمد طريقة دفاعية للمحافظة على التقدم.

وأبعد الحارس القطري مشعل برشم كرة ثابتة هائلة سددها ضرغام إسماعيل (72)، وأخرى رأسية لأيمن حسين.

وحاول المنتخب القطري إدراك التعادل في ربع الساعة الأخير لكنه لم ينجح في ذلك.



