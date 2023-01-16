الزعابي نجم ختام بطولة «الفنون القتالية المختلطة» للناشئين

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت في أبوظبي، منافسات البطولة الثالثة للفنون القتالية المختلطة للناشئين، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة خاضوا 16 نزالاً، فيما تضمنت منافسات اليوم الأخير تتويج العقيلي الزعابي بطل الإمارات في وزن البانتام للناشئين (16-18 عاماً) 61 كجم.

وتمكن الزعابي من حسم اللقب في هذه الفئة، بعد نزال رائع مع سعيد النعيمي، حيث نجح في تحقيق الفوز بقرار لجنة التحكيم.

حضر المنافسات الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد.

وعبر محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن سعادته بنجاح البطولة وتحقيق كل أهدافها والتفاعل الجماهيري الكبير مع المنافسات، موضحاً أن تخصيص هذه البطولة للناشئين يترجم جهود الاتحاد في التركيز على هذه الفئة التي تمثل حجر الزاوية لتأسيس منتخب قوي قادر على المنافسة في الساحات المختلفة.

وتابع الظاهري: تكتسب هذه البطولة أهمية خاصة كونها تأتي في بداية الموسم، ويعتبر الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون مؤشراً إيجابياً يحمل دلالات مهمة على الدخول نحو موسم ناجح على كافة الأصعدة، خصوصاً أن مثل هذه الأجواء والبطولات تساعد أبناءنا وبناتنا على التأقلم واكتساب الثقة للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بأبوظبي للناشئين في أغسطس المقبل.

وهنأ الظاهري الفائزين في منافسات البطولة وتوجه بتهنئة خاصة للاعبة زمزم الحمادي التي حققت الفوز الوحيد في منافسات السيدات، مؤكداً أن بنت الإمارات قادرة على التألق في هذا النوع من الرياضات وقال: لقد أكدت زمزم الحمادي وزميلاتها في رياضة الجو جيتسو أن بنت الإمارات قادرة على تحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج العالمية.

ولم تكن منافسات اليوم الثاني أقل حماسة وتشويقاً من منافسات اليوم الأول، وقدّم اللاعبون أداء قوياً وألهبوا حماس الجماهير.

وتمّكن كمال عبد اللطيف من الفوز على ياسين الحاج وزن 41 كجم، كما حقق كمال سميع الفوز على سلطان البلوشي وزن 31 كجم، وفاز علي زاوية على مايد الحوسني في وزن 34 كجم، وخالد زاوية على ريان القضاة وزن 57 كجم، ومنصور الحساني على حارب المرزوقي وزن 52 كجم، وزمزم الحمادي على اليازي البدوي وزن 57 كجم، والعقيلي الزعابي على زايد العدوان وزن 61.2 كجم، وسعيد النعيمي على راشد آل علي وزن 61.2 كجم، وهزاع الجلاف على حذيفة الحوسني وزن 77.1 كجم، ويوسف الحمادي على حسين أميري وزن 120.2 كجم، وعلي البلوشي على منصور السيد وزن 70.3 كجم، وسالم المسماري على محمد المازمي وزن 70.3 كجم، ومنصور الكعبي على محمد علي وزن 85 كجم، وسعيد الحوسني على ألكسندر يمين وزن 70.3، وحمدان محمد على مبارك النعماني وزن 61.2 كجم.

وأكّد المدرب البرازيلي مارسيلو فانوسا وزميله تاليسون سواريس، اللذان يشرفان على تدريب مجموعة من اللاعبين المشاركين في البطولة ومن بينهم علي البلوشي وسالم المسماري، أن المعايير العالمية التي أرستها البطولة ليست جديدة على اتحاد الإمارات للجو جيتسو الذي كافأ مجتمع الفنون القتالية بأروع تنظيم وأفضل أجواء تنافسية.

وقال تاليسون: تمتلك أبوظبي أفضل بنية رياضية وتجهيزات فائقة التطور، وطواقم تدريبية على أرفع مستوى، وما هي إلا مسألة أعوام قليلة حتى تتصدر المشهد العالمي لهذه الرياضة أسوة بما حدث مع الجو جيتسو.

وتمكنت اللاعبة زمزم الحمادي من الاستحواذ على إعجاب الجماهير خلال نزالها مع اللاعبة اليازي البدوي بوزن 57 كجم، حيث نجحت في حسم اللقاء في غضون 10 ثوانٍ فقط بالإخضاع.