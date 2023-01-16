دوري «جونيور NBA أبوظبي» ينطلق 21 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية الموسم الثاني من دوري الناشئين «جونيور إن بي أيه أبوظبي»، الذي يتضمن قسمين أحدهما للفتيان والثاني للفتيات، ويشارك في كل منهما 450 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 11 - 14 عاماً من مدارس أبوظبي، وتبدأ منافسات الدوري يوم 21 يناير الجاري، وتُختتم بالنهائيات يوم الأحد 12 مارس.

وانطلق الدوري بمهرجان لاختيار المواهب نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية يوم السبت الماضي، في ملاعب قسم الرياضة في جامعة نيويورك أبوظبي، بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ورالف ريفيرا، المدير العام للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، وتريسي مكجرادي، النجم صاحب 7 مشاركات في مباراة كل النجوم، والأسطورة الأرجنتينية لويس سكولا، الذي شارك في 10 مواسم بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والفائز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية.

وشهدت الفعالية حصول كل فريق على اسم أحد فرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والقمصان الخاصة به، بالإضافة إلى حضور ورش تطوير المهارات والمسابقات والتحديات الرياضية، والحوار مع لويس سكولا وتريسي مكجرادي، والاستماع إلى توجيهاتهما، ويضم الموسم الثاني من دوري الناشئين «جونيور إن بي أيه أبوظبي» 60 فريقاً في قسمي الفتيان والفتيات، مقابل 30 فريقاً فقط في الموسم الأول.

ويندرج دوري الناشئين ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عديدة، وقعتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، والتي استضافت العاصمة الإماراتية بموجبها مباريات تمهيدية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال معالي محمد المبارك: «تساهم أبوظبي من خلال هذه المبادرات في نمو كرة السلة وزيادة انتشارها على مستوى العالم، فضلاً عن تعزيز وعي شبابنا بأهمية ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي، وغرس قيم اللعبة النبيلة المتمثلة في الاحترام المتبادل والمنافسة الشريفة والعمل الجماعي، ويسعدنا أن نشهد مدى حماس الناشئين والناشئات للمشاركة في منافسات الدوري، بما يعكس حجم الاهتمام بالرياضة، ويمهد الطريق لاكتشاف وتطوير قدرات أجيال جديدة من المواهب والأبطال عبر دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي» والعديد من المبادرات الرياضية في الإمارة».