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جماهير يوفنتوس تطلب «زيزو»!

جماهير يوفنتوس تطلب «زيزو»!
16 يناير 2023 18:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
مازالت ردود الأفعال الغاضبة تسيطرعلى مشاعر جماهير يوفنتوس الإيطالي بعد الخسارة المذلة التي مني بها الفريق من نابولي 1-5، ويطالب قطاع كبير من جماهير تورينو بإقالة ماسيمليانو أليجري المدير الفني وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان غيرالمرتبط بأي عقد منذ رحيله قبل عامين عن ريال مدريد الإسباني، والذي تبخر حلمه أيضاً في قيادة منتخب «الديوك» بعد أن جدد ديديه ديشامب المديرالفني لمنتخب فرنسا عقده حتى 2026، وانتشرعبر مواقع التواصل الاجتماعي «هاشتاج»: «أليجري أوت».
وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، على عينة كبيرة من الأشخاص من أعمار مختلفة، بلغت نسبة من يؤيدون بقاء أليجري 3و16 % فقط، بينما وصلت نسبة من يؤيدون تولي زيدان للمهمة 41% من الذين أستطلعت أراؤهم. ويرجع ذلك إلى أن «زيزو» بالنسبة لجماهير«السيدة العجوز» يعتبر«أسطورة» إذ تألق لاعباً مع هذا الفريق طوال خمس سنوات «1996-2001»، ويعرف النادي جيداً، إلى جانب كونه حراً من أي إلتزام تدريبي.
وفي نفس الاستطلاع، حصل الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، والذي سبق له تدريب «البيانكونيري»، على نسبة 20 ٪ من الأصوات.

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