«القوس والسهم» ينظم ورشة عمل فنية

الشارقة (الاتحاد)

نظم اتحاد القوس والسهم ورشة عمل فنية لمدربي ورماة الأندية في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وذلك لاستعراض أهم مراحل الموسم الرياضي 2023، ضمن جهوده الرامية لتعزيز التطور الذي تشهده اللعبة، بما يتماشى مع رؤيته الاستراتيجية التي تستهدف استشراف المستقبل بأفضل الممارسات، حيث تم تخصيص اليوم الأول للقوس المركب، بينما تضمن اليوم الثاني «القوس المحدب».

شارك البريطاني مايكل بيرت مدرب منتخبنا الوطني في الورشة التي تضمنت الجوانب النظرية والتطبيقية، وتحدث عن مناهج التدريب داخل الأندية، والمطلوب من مدربي الأندية والرماة خلال الموسم الحالي، كما قام بعرض برنامج البطولات المحلية، والاستحقاقات الخارجية خلال الموسم وكيفية الاستعداد لها، وطريقة انتقاء العناصر للمشاركة فيه، بجانب بعض طرق التدريب المتنوعة والتجارب التدريبية على مستوى العالم.

وحضر فعاليات الورشة عادل الحمادي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، والمغربي عادل رجا المدير الفني للاتحاد، حيث عقدا اجتماعاً فنياً مع مدربي الأندية بشأن تطوير القوس والسهم بإمارات الدولة عن طريق الرياضة المدرسية.

وأكد عادل الحمادي أهمية تمكين المنظومة الرياضية في اتحاد الإمارات للقوس والسهم، ومواكبة التطورات التي تشهدها اللعبة عالمياً ضمن رؤية استراتيجية يتبناها مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، لتشارك الرؤى مع الأندية حول أفضل الوسائل لتطوير كافة أركانها، وترسيخ الممارسات العلمية في تنفيذ البرامج والخطط التي تتلاءم مع الجهود المبذولة للارتقاء باللعبة.