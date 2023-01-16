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«الناشئون» يرسمون المستقبل في «فزاع للصيد بالصقور»

«الناشئون» يرسمون المستقبل في «فزاع للصيد بالصقور»
16 يناير 2023 16:30

دبي (الاتحاد)
أسدل الستار على منافسات الناشئين ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، بعد منافسات جاءت قوية وسط مشاركة كبيرة لنخبة الصقارين بأكثر من 2500 طير في مختلف الفئات التي أقيمت في منطقة الروية بدبي، بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم.
وجددت منافسات الناشئين علامتها المميزة بكونها محطة لمستقبل واعد في إعداد وتجهيز صقاري المستقبل، ومواصلة تناقل الأجيال لهذا الموروث الشعبي، حيث تنافسوا في فئتي صقور تبع وجير تبع بمشاركة كبيرة من الجنسين وبـ 197 طيراً في الأشواط الثمانية.
وعلى صعيد النتائج، في الشوط الرئيسي تبع فرخ، حقق حمدان سهل الكندي المركز الأول بالطير «كولا» بالزمن 21.780 ثانية، وبالمركز الثاني حصة سالم الكتبي بالطير «تي 10» بـ 21.994 ثانية، وبالمركز الثالث آمنه سالم الكتبي بالطير «تي 32» بـ 22.381 ثانية.
وفي الشوط الرئيسي جير تبع فرخ، تفوق محمد راشد المنصوري بالطير «وسيم» بزمن 19.216 ثانية، يليه مضحى راشد المنصوري بالطير «مدلخ» بـ 19.565 ثانية، ثم راشد حمدان الكندي بالطير «61» بـ 19.719 ثانية.
وكسب راشد حمدان الكندي الشوط الرئيسي تبع جرناس، بالطير «2» بزمن 20.080 ثانية، يليه حصة سالم الكتبي بالطير «تي 2» بـ 20.838 ثانية، ثم علي سعيد المنصوري بالطير «مدهش» بـ 21.060 ثانية.
وفي الشوط الرئيسي جير تبع جرناس، تفوق راشد حمدان الكندي بالطير «100 ماجنوم» بزمن 18.456 ثانية، يليه خالد مروان الكندي الطير «الواري» بـ 18.684 ثانية، ثم مضحى راشد المنصوري بالطير «شجاع» بـ 19.052 ثانية.
وكسب حمدان بطي القبيسي الشوط النقدي تبع فرخ، بالطير «22» بزمن 21.310 ثانية، كما نال القبيسي المركز الثاني بالطير «92» بـ 21.351 ثانية، وبالمركز الثالث أحمد جمعة الفلاحي بالطير «541» بـ 21.918 ثانية.
وفي الشوط النقدي جير تبع فرخ، حقق حمدان محمد الشامسي المركز الأول بالطير «تي 1» بزمن 20.142 ثانية، كمال فاز نفسه بالمركز الثاني بالطير «تي 2» بـ 20.348 ثانية، ثم علي سلطان المزروعي بالطير «46» بـ 20.559 ثانية.
وفي الشوط النقدي تبع جرناس، حقق محمد دميثان سويدان المركز الأول بالطير «أر 1» بزمن 19.969 ثانية، يليه راشد أحمد البواردي بالطير «الشبابي» بـ 20.009 ثانية، ثم ماجد سالم الكتبي بالطير «شداد» بـ 20.264 ثانية.
وكسب حمدان خلفان المزروعي شوط النقدي جير تبع جرناس، بالطير «وان تين» بزمن 18.603 ثانية، يليه محمد دميثان سويدان بالطير «تي 20» بـ 18.646 ثانية، ثم عيد أحمد الكتبي بالطير «مغنود» بـ 19.069 ثانية.
واعتبر دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، أن إقامة هذه المنافسات للناشئين تأتي وسط أجواء منافسات مشابهة تماماً للكبار، لمنح هؤلاء الصقارين الصغار الخبرة بعيش التجربة وتطبيق القوانين بما يعود عليهم بالفائدة على المدى الطويل، وقال: لمسنا المكاسب من خلال أن عدداً كبيراً من الصقارين الحاليين الذين يشاركون في المنافسات الرئيسية شاركوا في السابق في منافسات الناشئين، مما يجعلنا حريصين دائماً على مواصلة إقامة هذه المنافسات ودعم الناشئين بأقصى درجة لإعداد أبنائنا بالشكل الصحيح للمضي قدماً في هذه الرياضة التراثية.

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