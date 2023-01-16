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بسبب نوبل البايرن يحول تركيزه إلى سومر

بسبب نوبل البايرن يحول تركيزه إلى سومر
16 يناير 2023 15:30

ميونيخ (د ب أ)
تأكد اليوم الاثنين استمرار حارس المرمى ألكسندر نوبل ضمن صفوف فريق موناكو الفرنسي لكرة القدم، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل، وعدم عودته إلى فريقه الأساسي بايرن ميونيخ الألماني في يناير الجاري.
ويبحث بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني "بوندسليجا"، الخيارات المتاحة بعد أن جرى استبعاد حارس مرماه الأساسي مانويل نوير حتى نهاية الموسم، بسبب إصابته بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج. 

وقال شتيفان باكس وكيل نوبل في تصريحات لقناة "سكاي" التليفزيونية اليوم الاثنين: "انتقال اللاعب غير مطروح. ألكسندر سيقضي النصف الثاني من الموسم مع موناكو."
ويرجح أن ينصب تركيز بايرن ميونيخ بشكل أكبر الآن على يان سومر حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.
وذكرت صحيفة "بليك" السويسرية أن كلا الناديين بدءا المحادثات من جديد، حول إمكانية انتقال سومر في يناير الجاري، علماً بأنه سيتحتم على بايرن ميونيخ دفع مقابل مادي للتعاقد مع الحارس السويسري الدولي البالغ من العمر 34 عاماً.
وربما يتوقف سماح مونشنجلادباخ برحيل سومر، على نجاح النادي في إيجاد البديل المناسب. 

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وتردد أن السويسري جوناس أوملين حارس مرمى مونبلييه الفرنسي يحظى باهتمام مونشنجلادباخ، وذكرت شبكة "سكاي" أن نادي مونشنجلادباخ تلقى "إشارات إيجابية" من فرنسا. 

ويستأنف بايرن ميونيخ مشواره في البوندسليجا يوم الجمعة المقبل بمواجهة لايبزج، بعد انتهاء الإجازة الشتوية للمسابقة. ويرجح أن يتولى الحارس البديل سفن أولريش حراسة مرمى بايرن ميونيخ في حال عدم إبرام صفقة جديدة.

بايرن ميونيخ
مانويل نوير
موناكو
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