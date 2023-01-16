دورتموند يمنح موكوكو المهلة الأخيرة

برلين(د ب أ)

كشف سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أنه منح المهاجم يوسوفا موكوكو مهلة تنتهي خلال أيام، لحسم قراره بشأن مستقبله.

وينتهي عقد الألماني الدولي موكوكو "18 عاماً" في يونيو المقبل. وتستأنف منافسات الدوري الألماني "بوندسليجا" اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بعد نهاية الإجازة الشتوية للمسابقة، وسيلتقي بروسيا دورتموند فريق أوجسبورج مساء الأحد المقبل.

وقال كيل في تصريحات لمجلة "كيكر" نشرتها اليوم الاثنين: "يوسوفا يمكنه الآن قبول هذا العرض والالتزام مع بروسيا دورتموند، وإلا سنفترق."

وأضاف :"يوسوفا ومستشاروه يعرفون أننا بانتظار قرار خلال هذا الأسبوع، لأننا نود حسم الأمر قبل المرحلة المقبلة من الدوري، حتى يتمكن اللاعب من تكريس نفسه بالكامل للتحديات الرياضية المقبلة."

وتردد أن عدداً كبيراً من الأندية من خارج ألمانية مهتمة بالحصول على خدمات موكوكو.

وقال كيل: "لقد تلقى دعماً هائلاً من جانبنا، وقد عمل بشكل جاد لتحقيق النجاح."

وتابع: "الآن نحن نسعى جاهدين منذ عدة أشهر لتمديد التعاقد معه لأننا مقتنعين تماماً بأن هذا النادي وهذه المجموعة يتناسبان مع الجوانب الرياضية ليوسوفا. لقد قدمنا له عرضاً مغرياً للغاية يمنحه المجال للتطور."

وكان موكوكو، المولود في الكاميرون، قد أنضم لنادي بروسيا دورتموند عام 2016، وحقق سجلاً تهديفياً هائلاً على مدار مشواره بفرق الفئات العمرية المختلفة بالنادي، وكان ضمن قائمة المنتخب الألماني في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وقال كيل :"هناك حدود لنا كناد. وقد أظهرنا هذه الحدود. والآن حان دوره ليظهر الالتزام." وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات جارية أيضا بشأن عقدي اللاعبين المخضرمين ماركو رويس وماتس هوملز، اللذين ينتهيان أيضاً في يونيو.

وقال كيل إنه من الطبيعي عدم توقيع عقود طويلة المدى مع اللاعب عندما يصل إلى عمر معين.